Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Первая часть дуэли оказалась заметно сложной для команды Турана
Лига Европы УЕФА. Квалификация. Третий раунд. Первый матч.
«Панатинайкос» – «Шахтер» - 0:0
Предупреждения: Чиривелья, 20, Кирьякопулос, 46 – Марлон, 16
«Панатинайкос»: Дронговски – Кирьякопулос (Младенович, 56), Туба, Палмер-Браун, Коцирас – Чиривелья (Гнезда-Черин, 56), Максимович – Джуричич (Сиопис, 56), Тете (Зарури, 68), Пельистри – Свидерски (Еремеефф, 81).
«Шахтер»: Ризник – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Судаков, Марлон (Бондаренко, 46), Очеретько – Невертон, Элиас (Эгиналду, 73, Швед, 76), Алиссон (Педриньо да Силва, 73).
Арбитр: Эрик Ламбрехтс (Бельгия).
Стадион: «Спирос Луис» (Афины, Греция).
Удары (в створ): 12 (7) – 10 (5)
Угловые: 4 – 7
Оффсайды: 0 – 1.
ПАНАТИНАЙКОС - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 34°C
Різник лев матчу, просто неймовірний
Сложно им будет. Но команды равны.
И самое смешное, что Панатинаикос чемпионом с 2009 года то не был.Вторые - третьи
А гірники⚒️ відклали долю протистояння за тиждень. Якби розгромили зелених на виїзді, то матч-відповідь не продали б глядачам. А так максимальна інтрига чекає на Краків! 😊
бразили дно сьогодні тотальне, як і Сундуков.
Швед сподобався. якби раніше вийшов, може було б діло якесь
Игра довольно неординарная, то мучается шахтёр, то панатианкос. Счёт мог быть победным в сторону обеих команд.
Ну и да, судья полный 3.14др, момент с Егиналдо чистое пенальти, да и вообще, свистел весь матч какую то уйню в обе стороны.
Но в принципе, ничья с такой командой не так уж и плохо, если учитывать что это 2 место чемпионата Греции, чемпионата, который куда сильнее нашего, а панатианкос только вылетел с ЛЧ.
Удачи в Кракове! Ну и АТБ красавчики!