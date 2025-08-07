Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Лига Европы
Панатинаикос
07.08.2025 21:00 – FT 0 : 0
Шахтер Донецк
Лига Европы
07 августа 2025, 22:58 | Обновлено 07 августа 2025, 23:13
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса

Первая часть дуэли оказалась заметно сложной для команды Турана

Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
ФК Шахтер

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига Европы УЕФА. Квалификация. Третий раунд. Первый матч.

«Панатинайкос» – «Шахтер» - 0:0

Предупреждения: Чиривелья, 20, Кирьякопулос, 46 – Марлон, 16

«Панатинайкос»: Дронговски – Кирьякопулос (Младенович, 56), Туба, Палмер-Браун, Коцирас – Чиривелья (Гнезда-Черин, 56), Максимович – Джуричич (Сиопис, 56), Тете (Зарури, 68), Пельистри – Свидерски (Еремеефф, 81).

«Шахтер»: Ризник – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Судаков, Марлон (Бондаренко, 46), Очеретько – Невертон, Элиас (Эгиналду, 73, Швед, 76), Алиссон (Педриньо да Силва, 73).

Арбитр: Эрик Ламбрехтс (Бельгия).

Стадион: «Спирос Луис» (Афины, Греция).

Удары (в створ): 12 (7) – 10 (5)
Угловые: 4 – 7
Оффсайды: 0 – 1.

ПАНАТИНАЙКОС - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 34°C

Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Комментарии
Philip J. Fry
Важка гра, могли як виграти, так і програти. Все вирішиться у Кракові
Ответить
+11
sania
Один напівмомент в кінці матчу і одна обрізка панасів. Це все, що створили. Різник мінімум тричі рятував. Судак вкотре дохлий, бразили ламаються. Оце і все.
Ответить
+6
Viktor Shuper
по моменті з ймовірним пеналем на Егіналду кілька слів) дуже смішно як кротятя зараз про пеналь розпинаються, дуже схожий момент був і в матчі Динамо проти Пафосу, коли так само збили Ваната в штрафній. тоді кротята писали що то не пеналь) ну тоді це теж не пеналь 
Ответить
+6
Показать Скрыть 9 ответов
turist86
Слабенька гра польових гравців. І що на полі робив Судаков?
Різник лев матчу, просто неймовірний 
Ответить
+5
sania
Агов, руді, ви трохи загубилися. Це був лише третій раунд ЛЄ
Ответить
+4
Показать Скрыть 6 ответов
Лига
Трудный матч.Да ещё с травмами новыми . Ничья на выезде с таким соперником хороший результат по такой игре, без Кевина конечно фланг его не играл совсем. На поле не 11 игроков у Шахтёра а 10,5 было, невертон как мяч не получит сразу мудрит одни ошибки. Ризнык топчик молодец. В повторной игре надеюсь выиграют и пройдут дальше .Травмированным скорейшего выздоровления. Удачи и успеха Шахтёр в следующих играх
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
avk2307
Да, с Панатинаикосом у которого звезд нет сложнее играть Шахтеру. Тут как в УПЛ  и с Бешикташем нет пассажиров в центре поля у греков, которые только вперед бегут , а назад не хотят.
Сложно им будет. Но команды равны. 
И самое смешное, что Панатинаикос чемпионом с 2009 года  то не был.Вторые - третьи
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Frank Piter
Тяжелая игра, но в ответке должны проходить, тем более Панатинаикос на выезде слабо играет. Верю в 1-0 или 2-0 от Шахтера 
Ответить
+1
Demid Romanchik
Так,а почему она должна быть лёгкой?? На выезде с хорошей командой..И игра от Шахтера сегодня не лучшая.Кевина не хватало.Могли проиграть,а могли выиграть.. Ничья нормально..
Ответить
+1
adidas777
Парашні шльондри з белграда другий пропустили!! 
Ответить
0
Talya-Vi-Talya
Хоч Полісся🟢⚫ сьогодні порадувало всю Україну🇺🇦🇺🇦🇺🇦 і Котю зокрема. Віддушина після невдачі його клубу. Побачив як він радів на сусідній гілці😸 Привіт йому👋
А гірники⚒️ відклали долю протистояння за тиждень. Якби розгромили зелених на виїзді, то матч-відповідь не продали б глядачам. А так максимальна інтрига чекає на Краків! 😊
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
serhiy11
Щось пішло не так. Греки добре вивчили котратаки Шахтаря .Я на каркав -нічия ). За очки навіть не заїкайтеся ). Сьогодні не було команди як в попередніх матчах . Судаков дорощає що гри ) Трубін лев матчу .  
Ответить
0
Показать Скрыть 7 ответов
roman75zpr
Ну хоть так... Очко в копилочку
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
255547
Шахтеру трудно играть с такими командами, вязкими хорошо организованными дисциплинированными, где командная игра стоит на первом месте 
Ответить
0
sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
Нужно не разбавлять бразильцев украинцами . 10 бразилов выпустить и Ризныка и будет результат 
Ответить
-1
Пихарь Пумы
Вы не знаете куда пропали Сержочка с Яготина 🏳️‍⚧️и Пашка-шпрот? 🏳️‍🌈 ☝️ Первого уже давно не было видно 
Ответить
-1
pol-55
Там з падінням Егі ,якби він не проштрикав м*яч(там явно штовхав руками),то можливо б переглядали,а так тоска гра,ще й зразу після перегляду Баварії з Тотемом де був Футбол. 
Ответить
-1
Viktor Shuper
тупо відскочили. якби не Різник, все закінчилось би дуже навіть плачевно.
бразили дно сьогодні тотальне, як і Сундуков.
Швед сподобався. якби раніше вийшов, може було б діло якесь
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
dk1927myPassion
📣 Фанам «Динамо» — сюди!
Запустив атмосферний Telegram-канал про біло-синіх: новини, ретро, аналітика, жарти, емоції й трохи болю 😅
Все живо, не по-офіційному — для своїх.
👉 @dkmypassion — заходь, якщо «Динамо» в серці.
Ответить
-2
Андрей⚒️
Бешикташ дал илюзии что Шахтёр команда уровня 1/2 лиги чемпионов…
Игра довольно неординарная, то мучается шахтёр, то панатианкос. Счёт мог быть победным в сторону обеих команд.
Ну и да, судья полный 3.14др, момент с Егиналдо чистое пенальти, да и вообще, свистел весь матч какую то уйню в обе стороны.
Но в принципе, ничья с такой командой не так уж и плохо, если учитывать что это 2 место чемпионата Греции, чемпионата, который куда сильнее нашего, а панатианкос только вылетел с ЛЧ. 
Удачи в Кракове! Ну и АТБ красавчики!
Ответить
-3
