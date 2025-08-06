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06 августа 2025, 20:50 | Обновлено 06 августа 2025, 21:05
271
1

Панатинаикос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

«Пао» явно не в форме. «Горняки» должны это использовать

06 августа 2025, 20:50 | Обновлено 06 августа 2025, 21:05
271
1
Панатинаикос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Колаж Sport.ua

Седьмого августа в 21.00 по киевскому времени «Шахтер» на афинской Олимпийской арене «Спирос Луис» встретится с «Панатинаикосом» в рамках первого матча третьего раунда квалификации Лиги Европы.

Панатинаикос

В отличие от «горняков», их соперник по третьему раунду квалификации ЛЕ открыл свой новый сезон поединками квалификации Лиги чемпионов.

Во втором раунде квалификации чемпионской Лиги вице-чемпионы Греции встретились с шотландским «Глазго Рейнджерс». И уступили без шансов.

В Глазго «зеленые» проиграли 0:2, оба мяча пропустив во второй половине встречи.

В Афинах, при поддержке своих болельщиков, подопечные Руя Витории надеялись на реванш. И даже сумели первыми открыть счет (после перерыва). Но радость «Пао» оказалась недолгой: гости довольно быстро сравняли счет. Матч так и завершился результативной ничьей.

Со стороны может показаться, что противостояние «рейнджеров» и «клеверных» носило упрямый характер, и что шотландцы оказались просто более удачливыми.

На самом деле в первом поединке хозяева должны были выигрывать с более серьезной разницей в счете, но сумели воплотить в забитые мячи лишь две возможности.

С игровым преимуществом «Рейнджерс» завершилась и афинская встреча, в которой шотландцы играли строго по результату.

В общем, поражение «зеленых» от шотландского вице-чемпиона – более чем заслуженное. На данный момент команда Руя Витории банально не готова. Особенно эта неготовность касается оборонительных порядков.

К поединку против «Шахтера» вице-чемпион Греции готовился в режиме исключительно тренировок. Новый сезон в Элладе стартует лишь 23 августа.

Первый матч против «горняков» может пропустить один из ключевых исполнителей «Пао» - Фотис Иоаннидис. Он не только капитан команды, но и ведущий ее форвард. Хотя особой результативностью в минувшем сезоне не отличился: 11 забитых мячей в 42 поединках.

По сообщениям греческих СМИ, у Иоаннидиса есть повреждение приводящей мышцы. Если это действительно так, то он может пропустить оба матча против «Шахтера».

Под вопросом участие в домашней встрече против команды Арды Турана и Неманьи Максимовича.

Ожидается, что на игре против «Шахтера» афинскую команду поддержат свыше тридцати тысяч болельщиков.

Шахтер

А вот «Шахтер» свой поход в основной раунд Лиги Европы начал с квалификации именно этого турнира.

В первом раунде подопечные Арды Турана расправились с вице-чемпионом Финляндии – «Ильвесом». В первой встрече «горняки» катком прошлись по своему оппоненту – разгром 6:0. А вот в Тампере ответная встреча завершилась нулевой ничьей.

В следующем этапе на «Шахтер» поджидал более изощренный и опытный соперник – «Бешикташ». Однако и со стамбульскими «орлами» украинская команда справилась на «отлично». В родных стенах команда Сульшера была бита 4:2. Да и в ответном поединке «Шахтер» без видимых проблем переиграл стамбульцев – 2:0.

Перед игрой в Афинах «Шахтер» дебютировал в новом сезоне УПЛ. Дебют для Арды Турана получился непростым. Его подопечные лишь под занавес поединка взломали эшелонированную защиту «Эпицентра».

После поединка Туран назвал тот матч более сложным, чем против «Бешикташа». Да и против «Панатинаикоса». Наверное, лукавил.

На матч против «Панатинаикоса» делегация «Шахтера» отбыла пятого августа. Сначала «горняки» добрались автобусом до Львова, затем – в польский Жешув. А уже оттуда – чартерным рейсом в столицу Греции.

В этот раз в составе «Шахтера» есть «пробоина». Очень существенная: из-за травмы матч против «Пао» пропустит ведущий полузащитник дончан Кевин.

Вряд ли сыграет против вице-чемпиона Греции и Траоре.

История противостояний

«Панатинаикос» станет для «Шахтера» третьим оппонентом из Эллады. До этого дончане встречались с ПАОКом и «Олимпиакосом». А вот против «зеленых» «горняки» еще не играли. Даже на уровне товарищеских матчей.

Прогноз

Фактор родной арены – единственный на данный момент аргумент «Панатинаикоса» в игре против «Шахтера», поскольку иных козырей на данный момент у команды Витории нет. Команда эта пока что разобранная и несыгранная. В отличие от команды Арды Турана, которая на предыдущих этапах квалификации приятно удивила сыгранностью, результативностью и мотивацией.

Как показывает пример «Бешикташа», домашняя арена в игре против нынешнего «Шахтера» не может считаться весомым аргументом. Если «горняки» сыграют так, как и на предыдущем этапе, выход в решающий раунд квалификации не будет для них проблемой.

Предположим, что «Шахтер» добудет минимальную победу – 2:1.

Ориентировочные составы:

«Панатинаикос»: Дронговский, Младенович, Едвай, Браун, Коцирас, Серин, Максимович, Бакасегас, Джуричич, Пельистри, Свидерский.

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Марлон, Невертон, Судаков, Бондаренко, Алиссон, Элиас.

Прогноз Sport.ua
Панатинаикос
7 августа 2025 -
21:00
Шахтер Донецк
Победа Шахтера 2.50 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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