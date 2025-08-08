ТУРАН: Если есть несправедливость в жизни – об этом нужно открыто говорить

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран провел пресс-конференцию после первого матча Q3 Лиги Европы 2025/26 против Панатинаикоса (0:0):

– Я не доволен счетом, но доволен игрой. Мы начали с простых потерь мяча, но впоследствии завладели контролем над мячом и доминировали. Уважаем стратегию нашего соперника – «Панатинаикоса», знали, что они будут эффективны при стандартных положениях и переходах из обороны в атаку.

И такие моменты действительно были во время игры. Во втором тайме уже была та игра, которую мы хотим видеть. Мы контролировали мяч и ход всего матча. Когда играешь против такого соперника, как «Панатинаикос», нужно правильно действовать в игровых эпизодах. По моему мнению, мы допустили несколько ошибок в этом плане. В целом я доволен прогрессом игры, но в штрафной площадке, когда мы туда добираемся, нужно больше гореть желанием забить, нужно это почувствовать. Потому что такая игра этого требует. Иногда мы, возможно, были слишком спокойными в штрафной, а нужно понимать ценность того, что удалось довести мяч до финальной стадии.

Возможно, для этого нет тактики, но мы подумаем, как это улучшить. Будем работать. Я доволен игрой своих футболистов. Непросто совершать все эти перелеты и играть каждые три дня. Наше видение – одна команда, одна семья. И мы будем придерживаться этого пути. Я горжусь своими игроками.

– Эпизод с Эгиналду – арбитр даже не посмотрел VAR

– Есть разница между тем, чтобы просто судить, и тем, чтобы чувствовать игру. Если футболист бежит со скоростью 30 км/ч и его толкают в спину, прежде всего возникает вопрос о здоровье этого игрока. Если VAR не для таких моментов, то я не знаю, зачем он вообще нужен. Конечно, оценивать работу арбитра или VAR не наше дело, но я потерял игрока, Эгиналду, и мне очень грустно из-за этого. И сейчас ни УЕФА, ни арбитр ничем не могут помочь.

Если есть несправедливость в жизни, я всегда считаю, что об этом нужно говорить открыто. Поэтому я не принимаю этого. Я потерял игрока и не знаю, на какое время. Это был стопроцентный пенальти, как по мне. У рефери и арбитра VAR есть какие-то объяснения. Я говорил с судьей и не понял, что именно он имел в виду.

– И несколько слов о выступлении Ризника, который сделал несколько очень хороших сейвов. И, возможно, есть новая информация о Кевине, когда можно ожидать его возвращения на поле?

– Относительно Ризника: он замечательный игрок, вратарь. К тому же очень хороший человек. Я не удивлен его игрой или сейвами. Он всегда там, где нужно. Надеюсь, во втором поединке его участие будет нужно меньше. Что касается Кевина: он обязательно вернется, но самое важное, чтобы он вернулся полностью здоровым. Для нас здоровье игроков на первом месте.

– Что вы планируете улучшить перед ответным матчем в Кракове?

– Скажу честно, я не считаю, что что-то нужно улучшать в самой игре, потому что я ею очень доволен. Не собираюсь ничего менять, просто будем стараться лучше отыгрывать отдельные эпизоды.

Видеообзор матча Панатинаикос – Шахтер (0:0)