БОНДАРЬ: «Хочется нивелировать эти моменты до того, как Ризнык делал сейвы»

7 августа прошел первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос и Шахтер.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Афинах, Греция. Поединок завершился со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи центральный защитник горняков Валерий Бондарь прокомментировал итог встречи:

– Что там было в эпизоде с Эгиналду?

– То, что я видел со стороны – неприятный момент. Ничего хорошего, я думаю, не будет, потому что всегда, когда ты так травмируешься, это тебя выбивает. Насколько – мы не знаем, скоро узнаем. Но то, что он нам не поможет в ближайшем матче, это 100%. Это очень обидно, потому что мы теряем нашего нападающего, который нам очень помогает в играх.

– Сзади сыграли на ноль, команда снова не пропускает. Насколько сложно это было?

– Сложно, потому что такая погода. Я думаю, что команда хозяев уже привыкла к такой погоде, когда очень душно. Трудно было играть в таких погодных условиях. Но, я думаю, что, в принципе, могли сыграть намного лучше в обороне. Где-то допустили те моменты, где Дима (Ризнык) спас нас. Не хочется, чтобы до такого доходило. Хочется нивелировать эти моменты до того, как Дима делал такие сейвы, – сказал Бондарь.

Видеообзор матча Панатинаикос – Шахтер (0:0)