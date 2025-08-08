БОНДАРЬ: «Хочется нивелировать эти моменты до того, как Ризнык делал сейвы»
Центральный защитник Шахтера прокомментировал результат матча с Панатинаикосом (0:0)
7 августа прошел первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос и Шахтер.
Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Афинах, Греция. Поединок завершился со счетом 0:0.
После завершения встречи центральный защитник горняков Валерий Бондарь прокомментировал итог встречи:
– Что там было в эпизоде с Эгиналду?
– То, что я видел со стороны – неприятный момент. Ничего хорошего, я думаю, не будет, потому что всегда, когда ты так травмируешься, это тебя выбивает. Насколько – мы не знаем, скоро узнаем. Но то, что он нам не поможет в ближайшем матче, это 100%. Это очень обидно, потому что мы теряем нашего нападающего, который нам очень помогает в играх.
– Сзади сыграли на ноль, команда снова не пропускает. Насколько сложно это было?
– Сложно, потому что такая погода. Я думаю, что команда хозяев уже привыкла к такой погоде, когда очень душно. Трудно было играть в таких погодных условиях. Но, я думаю, что, в принципе, могли сыграть намного лучше в обороне. Где-то допустили те моменты, где Дима (Ризнык) спас нас. Не хочется, чтобы до такого доходило. Хочется нивелировать эти моменты до того, как Дима делал такие сейвы, – сказал Бондарь.
Видеообзор матча Панатинаикос – Шахтер (0:0)
