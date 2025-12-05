Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль нашел идеальную замену Слоту. Он забрал у клуба трофей
Англия
05 декабря 2025, 17:32
Ливерпуль нашел идеальную замену Слоту. Он забрал у клуба трофей

Мерсисайдцев может возглавить тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер

05 декабря 2025, 17:32
Ливерпуль нашел идеальную замену Слоту. Он забрал у клуба трофей
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

«Ливерпуль» интересуется австрийским главным тренером лондонского «Кристал Пэлас» Оливером Гласнером, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство «красных» считает 51-летнего специалиста идеальной заменой нынешнему коучу команды Арне Слоту, который может быть уволен за неудовлетворительные результаты.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 9-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2025/26, набрав 22 очка в 14 матчах чемпионата Англии.

В августе 2025 года «Кристал Пэлас» Оливера Гласнера в серии пенальти обыграл «Ливерпуль» (2:2, 3:2 по пенальти) и завоевал Суперкубок Англии.

Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
