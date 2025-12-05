Ливерпуль нашел идеальную замену Слоту. Он забрал у клуба трофей
Мерсисайдцев может возглавить тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер
«Ливерпуль» интересуется австрийским главным тренером лондонского «Кристал Пэлас» Оливером Гласнером, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, руководство «красных» считает 51-летнего специалиста идеальной заменой нынешнему коучу команды Арне Слоту, который может быть уволен за неудовлетворительные результаты.
На данный момент «Ливерпуль» занимает 9-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2025/26, набрав 22 очка в 14 матчах чемпионата Англии.
В августе 2025 года «Кристал Пэлас» Оливера Гласнера в серии пенальти обыграл «Ливерпуль» (2:2, 3:2 по пенальти) и завоевал Суперкубок Англии.
