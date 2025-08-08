Туран пояснил, почему Шахтер не сумел переиграть Панатинаикос в Лиге Европы

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран прокомментировал ничейный результат первого матча третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против греческого Панатинаикоса (0:0):

«На самом деле, мы начали матч неплохо, впрочем, потеряли много мячей и много ошибались при первых передачах, хотя мы держали игру под контролем, владели преимуществом во владении.

Во втором тайме уже была больше игра, к которой мы стремимся, но мы оставались не столь качественными в своих моментах.

Я очень доволен тем, как команда билась, как она вообще показала себя, хотя ничьей никогда не достаточно для меня. Так всегда было во время моей карьеры. Мы сделаем все, чтобы выйти в следующий этап во второй игре, потому что противостоять «Панатинаикосу» непросто.

Это очень опытная команда, но я доверяю своим игрокам и верю, что они сделают все, чтобы пробиться в следующий этап», – сказал Туран в эфире УПЛ-ТБ.

Ответная игра между Шахтером и Панатинаикосом запланирована на 14 августа на стадионе имени Хенрика Реймана в городе Краков, Польша.

Видеообзор матча Панатинаикос – Шахтер (0:0)