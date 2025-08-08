Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
Лига Европы
08 августа 2025, 00:17 | Обновлено 08 августа 2025, 00:26
1064
0

ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?

Главный тренер Шахтера раскритиковал работу рефери в матче против Панатинаикоса

08 августа 2025, 00:17 | Обновлено 08 августа 2025, 00:26
1064
0
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

7 августа прошел первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос и Шахтер.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Афинах, Греция. Поединок завершился со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи наставник горняков Арда Туран раскритиковал работу VAR, комментируя эпизод с Эгиналду в середине второго тайма, в котором бразилец получил травму:

«Есть разница между тем, чтобы судить игру и тем, чтобы чувствовать игру. Если игрок двигается со скоростью 30 км/ч, и его толкают в спину – прежде всего это угроза для его здоровья. Если система ВАР не вмешивается в такие моменты – я не понимаю, зачем она вообще существует.

Оценивать судей или ВАР – это не моя работа, но я потерял игрока. Я не знаю, насколько серьезна травма, но, по моему мнению, это стопроцентный пенальти. И это несправедливо. Если что-то в жизни несправедливо – об этом нужно говорить вслух. Потому я не могу молчать. Я действительно расстроен из-за этой ситуации».

Видеообзор матча Панатинаикос – Шахтер (0:0)

По теме:
Итоги первых матчей Q3 Лиги Европы. Ничья Шахтера с Панатинаикосом
Туран пояснил, почему Шахтер не сумел переиграть Панатинаикос в Лиге Европы
Арда Туран имеет в своем активе уже 5 еврокубковых матчей во главе Шахтера
Лига Европы Арда Туран Шахтер Донецк VAR Эгиналду Панатинаикос Панатинаикос - Шахтер
Даниил Агарков Источник: Трибуна
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран назвал состав Шахтера на первый матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом
Футбол | 07 августа 2025, 19:45 12
Туран назвал состав Шахтера на первый матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом
Туран назвал состав Шахтера на первый матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом

7 августа горняки начнут поединок против греческого клуба в 21:00 по Киеву

Серветт и Утрехт сыграли в Лиге Европы. Это возможные соперники Шахтера
Футбол | 07 августа 2025, 23:34 0
Серветт и Утрехт сыграли в Лиге Европы. Это возможные соперники Шахтера
Серветт и Утрехт сыграли в Лиге Европы. Это возможные соперники Шахтера

Румынский клуб ФКСБ Стяуа совершил суперкамбэк против косовской Дриты

Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Футбол | 07.08.2025, 08:37
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Футбол | 07.08.2025, 07:41
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Бокс | 07.08.2025, 09:53
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 30
Футбол
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
06.08.2025, 03:04
Футбол
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
06.08.2025, 11:17
Футбол
Бывший тренер Джошуа объяснил, почему Дюбуа был уничтожен Усиком
Бывший тренер Джошуа объяснил, почему Дюбуа был уничтожен Усиком
06.08.2025, 19:57 1
Бокс
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
06.08.2025, 01:52 5
Бокс
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
06.08.2025, 22:43 8
Футбол
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
07.08.2025, 00:01
Бокс
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
06.08.2025, 05:08 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем