ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
Главный тренер Шахтера раскритиковал работу рефери в матче против Панатинаикоса
7 августа прошел первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос и Шахтер.
Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Афинах, Греция. Поединок завершился со счетом 0:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После завершения встречи наставник горняков Арда Туран раскритиковал работу VAR, комментируя эпизод с Эгиналду в середине второго тайма, в котором бразилец получил травму:
«Есть разница между тем, чтобы судить игру и тем, чтобы чувствовать игру. Если игрок двигается со скоростью 30 км/ч, и его толкают в спину – прежде всего это угроза для его здоровья. Если система ВАР не вмешивается в такие моменты – я не понимаю, зачем она вообще существует.
Оценивать судей или ВАР – это не моя работа, но я потерял игрока. Я не знаю, насколько серьезна травма, но, по моему мнению, это стопроцентный пенальти. И это несправедливо. Если что-то в жизни несправедливо – об этом нужно говорить вслух. Потому я не могу молчать. Я действительно расстроен из-за этой ситуации».
Видеообзор матча Панатинаикос – Шахтер (0:0)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
7 августа горняки начнут поединок против греческого клуба в 21:00 по Киеву
Румынский клуб ФКСБ Стяуа совершил суперкамбэк против косовской Дриты