  4. ФОТО. Эгиналду вынуждено заменен спустя 3 минуты после выхода на поле
Лига Европы
07 августа 2025, 22:44 | Обновлено 07 августа 2025, 22:50
Бразильский форвард получил травму после опасной атаки в матче с Панатинаикосом

7 августа проходит первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос и Шахтер.

Коллективы играют на Олимпийском стадионе в Афинах, Греция. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

На 73-й минуте Эгиналду вышел на поле вместо Кауана Элиаса. Но уже на 76-й Арда Туран вынуждено заменил бразильца на Марьяна Шведа.

Эгиналду после паса Педриньо вбежал в штрафную, но не сумел акцентировано пробить в частности из-за того, что его подтолкнул защитник. Несмотря на спорный эпизод, арбитр не стал обращаться за помощью к VAR.

А вот Эгиналду из-за неудачного падения получил травму и не смог продолжить игру.

Даниил Агарков
