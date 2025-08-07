ФОТО. Эгиналду вынуждено заменен спустя 3 минуты после выхода на поле
Бразильский форвард получил травму после опасной атаки в матче с Панатинаикосом
7 августа проходит первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос и Шахтер.
Коллективы играют на Олимпийском стадионе в Афинах, Греция. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 73-й минуте Эгиналду вышел на поле вместо Кауана Элиаса. Но уже на 76-й Арда Туран вынуждено заменил бразильца на Марьяна Шведа.
Эгиналду после паса Педриньо вбежал в штрафную, но не сумел акцентировано пробить в частности из-за того, что его подтолкнул защитник. Несмотря на спорный эпизод, арбитр не стал обращаться за помощью к VAR.
А вот Эгиналду из-за неудачного падения получил травму и не смог продолжить игру.
ФОТО. Эгиналду вынуждено заменен спустя 3 минуты после выхода на поле
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда украинского футбола считает, что динамовцы могли проиграть с большим счетом
Заявили, что уже подписали договор