РИЗНЫК: «Чувствовали себя после дороги тяжелыми. Однако это не оправдание»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Голкипер Шахтера прокомментировал результат первого матча Q3 ЛЕ с Панатинаикосом

Дмитрий Ризнык

Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык прокомментировал ничейный результат первого матча третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против греческого Панатинаикоса (0:0):

«Мы ожидали, что игра будет тяжелой, тем более что мы играли на выезде. Где-то нам игра удавалась, где-то нет, поэтому я считаю, что счет закономерен и все решится в Польше.

Что именно не удавалось и чего не хватило? Не удавались некоторые моменты в игре, а в целом чувствовали себя после дороги немного тяжело. Однако это не оправдание и будем играть. Посмотрим, что будет на следующей неделе.

Я спасал команду? Ну, я сыграл хорошо, но сегодня все молодцы. Мы не проиграли, но и не выиграли. Отдали все силы. Поэтому и говорю – все решится в Польше.

Мы разобрали соперника. Если честно, ничем Панатинаикос нас не впечатлил. Мы были готовы. Хочется, чтобы в Польше был полный стадион. Поэтому приглашаю всех болельщиков в Краков».

Ответная игра между Шахтером и Панатинаикосом запланирована на 14 августа на стадионе имени Хенрика Реймана в городе Краков, Польша.

Видеообзор матча Панатинаикос – Шахтер (0:0)

По теме:
Итоги первых матчей Q3 Лиги Европы. Ничья Шахтера с Панатинаикосом
Туран пояснил, почему Шахтер не сумел переиграть Панатинаикос в Лиге Европы
Арда Туран имеет в своем активе уже 5 еврокубковых матчей во главе Шахтера
Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк Панатинаикос Панатинаикос - Шахтер Лига Европы
