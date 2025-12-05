ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер – самый большой клуб Восточной Европы»

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби вспомнил, когда решил, что хочет работать за границей, и отметил работу в «Шахтере»:

«Моя последняя страница как игрока – это «Клуж». Я впервые увидел другой футбол, другую ментальность и решил, что хочу тренировать за границей. «Шахтер»? Это – самый большой клуб Восточной Европы с важным футбольным видением».

