ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер – самый большой клуб Восточной Европы»
Роберто рассказал, откуда возникло желание работать за пределами Италии
Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби вспомнил, когда решил, что хочет работать за границей, и отметил работу в «Шахтере»:
«Моя последняя страница как игрока – это «Клуж». Я впервые увидел другой футбол, другую ментальность и решил, что хочу тренировать за границей.
«Шахтер»? Это – самый большой клуб Восточной Европы с важным футбольным видением».
Ранее авторитетный в прошлом защитник Вячеслав Чечер дал прогнозы на матчи 15-го тура УПЛ.
дилетант якийсь. Відразу видно людину, яка нічого не розуміє в футболі. Всім ясно, що найбільшим є динамо
