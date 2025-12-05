Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер – самый большой клуб Восточной Европы»
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 14:59 | Обновлено 05 декабря 2025, 15:07
Роберто рассказал, откуда возникло желание работать за пределами Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби вспомнил, когда решил, что хочет работать за границей, и отметил работу в «Шахтере»:

«Моя последняя страница как игрока – это «Клуж». Я впервые увидел другой футбол, другую ментальность и решил, что хочу тренировать за границей.

«Шахтер»? Это – самый большой клуб Восточной Европы с важным футбольным видением».

Ранее авторитетный в прошлом защитник Вячеслав Чечер дал прогнозы на матчи 15-го тура УПЛ.

Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби Марсель ЧФР Клуж
Иван Чирко Источник: Sportitalia
Khafre
дилетант якийсь. Відразу видно людину, яка нічого не розуміє в футболі. Всім ясно, що найбільшим є динамо
