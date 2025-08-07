07.08.2025 21:00 – FT 0 : 0
Лига Европы07 августа 2025, 23:01 | Обновлено 07 августа 2025, 23:03
3063
0
Панатинаикос – Шахтер – 0:0. Боевая ничья в Афинах. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор первого матча Q3 Лиги Европы 2025/26
07 августа 2025, 23:01 | Обновлено 07 августа 2025, 23:03
3063
0
7 августа прошел первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос и Шахтер.
Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Афинах, Греция. Поединок завершился со счетом 0:0.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3
Первый матч. 7 августа
Панатинаикос (Греция) – Шахтер (Украина) – 0:0
Видеообзор ожидается...
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 августа 2025, 18:11 7
Заявили, что уже подписали договор
Футбол | 07 августа 2025, 07:41 11
Футболист скончался 6 августа 2025 года
Футбол | 07.08.2025, 21:19
Бокс | 07.08.2025, 00:01
Бокс | 07.08.2025, 09:53
Комментарии 0
Популярные новости
05.08.2025, 16:16 74
05.08.2025, 23:55 6
06.08.2025, 05:08 7
06.08.2025, 08:48 30
07.08.2025, 09:40 2
06.08.2025, 04:28 1
05.08.2025, 21:33 7
06.08.2025, 03:04