7 августа прошел первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос и Шахтер.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Афинах, Греция. Поединок завершился со счетом 0:0.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3

Первый матч. 7 августа

Панатинаикос (Греция) – Шахтер (Украина) – 0:0

Видеообзор ожидается...