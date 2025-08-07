Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Панатинаикос – Шахтер – 0:0. Боевая ничья в Афинах. Видеообзор матча
Лига Европы
Панатинаикос
07.08.2025 21:00 – FT 0 : 0
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
07 августа 2025, 23:01 | Обновлено 07 августа 2025, 23:03
3063
0

Панатинаикос – Шахтер – 0:0. Боевая ничья в Афинах. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор первого матча Q3 Лиги Европы 2025/26

07 августа 2025, 23:01 | Обновлено 07 августа 2025, 23:03
3063
0
Панатинаикос – Шахтер – 0:0. Боевая ничья в Афинах. Видеообзор матча
ФК Шахтер

7 августа прошел первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос и Шахтер.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Афинах, Греция. Поединок завершился со счетом 0:0.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3

Первый матч. 7 августа

Панатинаикос (Греция) – Шахтер (Украина) – 0:0

Видеообзор ожидается...

По теме:
ВИДЕО. Роналду отметился забитым мячом в товарищеском матче в Португалии
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
ВИДЕО. Богдан Михайличенко удален в компенсированное время матча Q3 ЛК
Панатинаикос Шахтер Донецк Панатинаикос - Шахтер видео голов и обзор Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(46)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иордания ответила на просьбу УАФ: «Мы сыграем с россией в москве»
Футбол | 07 августа 2025, 18:11 7
Иордания ответила на просьбу УАФ: «Мы сыграем с россией в москве»
Иордания ответила на просьбу УАФ: «Мы сыграем с россией в москве»

Заявили, что уже подписали договор

«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Футбол | 07 августа 2025, 07:41 11
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец

Футболист скончался 6 августа 2025 года

Экс-звезда Динамо удивило заявлением: «На этот вопрос я не могу ответить»
Футбол | 07.08.2025, 21:19
Экс-звезда Динамо удивило заявлением: «На этот вопрос я не могу ответить»
Экс-звезда Динамо удивило заявлением: «На этот вопрос я не могу ответить»
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Бокс | 07.08.2025, 00:01
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Бокс | 07.08.2025, 09:53
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
05.08.2025, 16:16 74
Футбол
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 23:55 6
Теннис
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
06.08.2025, 05:08 7
Бокс
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 30
Футбол
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
07.08.2025, 09:40 2
Бокс
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
06.08.2025, 04:28 1
Бокс
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
05.08.2025, 21:33 7
Футбол
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
06.08.2025, 03:04
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем