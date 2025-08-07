Панатинаикос – Шахтер. Текстовая трансляция. LIVE
Следите за текстовой трансляцией поединка квалификации Лиги Европы УЕФА
Лига Европы УЕФА. Квалификация. Третий раунд. Первый матч.
«Панатинайкос» – «Шахтер» - 0:0
Предупреждения: Марлон, 16, Чиривелья, 20
«Панатинайкос»: Дронговски – Кирьякопулос, Туба, Палмер-Браун, Коцирас – Чиривелья, Максимович – Джуричич, Тете, Пельистри – Свидерски.
Запасные: Ляфон, Коцарис, Сиопис, Зарури, Ингасон, Гнезда-Черин, Манчини, Едвай, Младенович, Фикай, Еремеев, Брегу.
«Шахтер»: Ризник – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Судаков, Марлон, Очеретько – Невертон, Элиас, Алиссон.
Запасные: Фесюн, Твардовский, Эгиналду, Швед, Азарови, Грам, Глущенко, Бондаренко, Конопля, Назарина, Педриньо да Силва, Фарина.
Арбитр: Эрик Ламбрехтс (Бельгия).
Стадион: «Спирос Луис» (Афины, Греция).
В четверг, 7-го августа, состоится первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся греческий «Панатинаикос» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Афинах (Греция), на поле стадиона «Спирос Луис», начало в 21:00.
Еще двух соперников остается одолеть команде Арды Турана для того, чтобы пробиться в основной раунд еврокубков. Конечно, нам всем бы хотелось, чтобы это была именно Лига Европы, но на пути «горняков» стоит очень сложный оппонент. «Панатинаикос», возможно, в последние годы и не является сильнейшей командой Греции, но, в отличие от «Шахтера», свой путь в еврокубках в этом сезоне начинал с Лиги чемпионов. Этот фактор нельзя упускать из виду.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Панатинайкос» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.
21:00
Опрос
Крупная победа Панатинаикоса
8 голосов 7.27 %
Минимальная победа Панатинаикоса
13 голосов 11.82 %
Ничья
34 голоса 30.91 %
Минимальная победа Шахтера
40 голосов 36.36 %
Крупная победа Шахтера
15 голосов 13.64 %
Панат забє в одному з двох матчів на 88-90хв.
И свято верим!
В 11 ребят!
Ребята из Шахтера сегодня победят!
Донецкий Шахтер!!!
Донецкий Шахтер!!!
Донецкий Шахтер!!!