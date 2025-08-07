Лига Европы УЕФА. Квалификация. Третий раунд. Первый матч.

«Панатинайкос» – «Шахтер» - 0:0

Предупреждения: Марлон, 16, Чиривелья, 20

«Панатинайкос»: Дронговски – Кирьякопулос, Туба, Палмер-Браун, Коцирас – Чиривелья, Максимович – Джуричич, Тете, Пельистри – Свидерски.

Запасные: Ляфон, Коцарис, Сиопис, Зарури, Ингасон, Гнезда-Черин, Манчини, Едвай, Младенович, Фикай, Еремеев, Брегу.

«Шахтер»: Ризник – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Судаков, Марлон, Очеретько – Невертон, Элиас, Алиссон.

Запасные: Фесюн, Твардовский, Эгиналду, Швед, Азарови, Грам, Глущенко, Бондаренко, Конопля, Назарина, Педриньо да Силва, Фарина.

Арбитр: Эрик Ламбрехтс (Бельгия).

Стадион: «Спирос Луис» (Афины, Греция).

В четверг, 7-го августа, состоится первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся греческий «Панатинаикос» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Афинах (Греция), на поле стадиона «Спирос Луис», начало в 21:00.

Еще двух соперников остается одолеть команде Арды Турана для того, чтобы пробиться в основной раунд еврокубков. Конечно, нам всем бы хотелось, чтобы это была именно Лига Европы, но на пути «горняков» стоит очень сложный оппонент. «Панатинаикос», возможно, в последние годы и не является сильнейшей командой Греции, но, в отличие от «Шахтера», свой путь в еврокубках в этом сезоне начинал с Лиги чемпионов. Этот фактор нельзя упускать из виду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Панатинайкос» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.