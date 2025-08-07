Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Панатинаикос
07.08.2025 21:00 – перерыв 0 : 0
Шахтер Донецк
Лига Европы
07 августа 2025, 20:57 | Обновлено 07 августа 2025, 21:50
Панатинаикос – Шахтер. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка квалификации Лиги Европы УЕФА

Панатинаикос – Шахтер. Текстовая трансляция. LIVE
Коллаж Sport.ua

Лига Европы УЕФА. Квалификация. Третий раунд. Первый матч.

«Панатинайкос» – «Шахтер» - 0:0

Предупреждения: Марлон, 16, Чиривелья, 20

«Панатинайкос»: Дронговски – Кирьякопулос, Туба, Палмер-Браун, Коцирас – Чиривелья, Максимович – Джуричич, Тете, Пельистри – Свидерски.

Запасные: Ляфон, Коцарис, Сиопис, Зарури, Ингасон, Гнезда-Черин, Манчини, Едвай, Младенович, Фикай, Еремеев, Брегу.

«Шахтер»: Ризник – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Судаков, Марлон, Очеретько – Невертон, Элиас, Алиссон.

Запасные: Фесюн, Твардовский, Эгиналду, Швед, Азарови, Грам, Глущенко, Бондаренко, Конопля, Назарина, Педриньо да Силва, Фарина.

Арбитр: Эрик Ламбрехтс (Бельгия).

Стадион: «Спирос Луис» (Афины, Греция).

В четверг, 7-го августа, состоится первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся греческий «Панатинаикос» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Афинах (Греция), на поле стадиона «Спирос Луис», начало в 21:00.

Еще двух соперников остается одолеть команде Арды Турана для того, чтобы пробиться в основной раунд еврокубков. Конечно, нам всем бы хотелось, чтобы это была именно Лига Европы, но на пути «горняков» стоит очень сложный оппонент. «Панатинаикос», возможно, в последние годы и не является сильнейшей командой Греции, но, в отличие от «Шахтера», свой путь в еврокубках в этом сезоне начинал с Лиги чемпионов. Этот фактор нельзя упускать из виду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Панатинайкос» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Панатинаикос
7 августа 2025 -
21:00
Шахтер Донецк
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Комментарии 39
Популярные
Новые
Старые
ZANREGENT1993
Полесье ведёт уже 2:0
Ответить
+9
Viktor Shuper
а от Полісся приємно дивує)
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
_ Moore
то все хня. А от полісся дере мад'ярів 2:0 - оце діло
Ответить
+4
sania
А крім Різника то ніхто з шахтарівців і не грає..І це проти четвертої команди Греції. В нападі нулячі.
Ответить
+3
Показать Скрыть 3 ответа
Grig1
А ахмєтказ ригами типу Колесніков приїхали на гру ?
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Nikos
Коментатор жартівник: Матвієнко в Арсенал, укр тренерів в Європу. 😆😆😆😆
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
MaximusOne
Тобіаса, Еліяса, Судакова, і Невертона нах з поля, від Коноплі, Егіналду, Бондаренка і Шведа більше користі буде.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Болела
Так Панатінайкос не простий, друзі. Непогана команда. Тут  сітка важча ніж в ЛЧ)
Ответить
+1
Grig1
Ворюга Ахмєтов міг би дати гроші на штурмову бригаду щоб не заважали футбол дивитися 
Ответить
0
Перший Серед Рівних
На сране непотрібне "мінстерство єдності" для кума-корупціонера півтора мільярда гривень гроші є. На автомобіль для знаменитої бригади грошей нема. 
Ответить
0
Вова Писаренко
Тут хоть футбол вижу, даже если проиграют...Динамо смотрел ну тупо плевать хотелось....
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Весняна Сова
Панат значно дисциплінованіші. Виб'ють кротів (- 1 фланг. Невертон це карлік в якого немає удару Жадсона) 
Панат забє в одному з двох матчів на 88-90хв.
Ответить
-1
Перший Серед Рівних
Коментатор половину часу говорить про донат на якісь автомобілі для штурмової бригади. Я зараз точно знайду якусь іншу трансляцію. Мене не бісить те, що військових потрібно забезпечувати. Мене бісить те, що влада і міністерство оборони таке враження цим чомусь сцука не займаються. Не вистачає в держави грошей? Ну на різну х**ню в держави грошей вистачає, а на армію під час війни не вистачає, багатий народ скидайтеся. Так переможемо.
Ответить
-1
Frank Piter
А мы здесь!
И свято верим!
В 11 ребят!
Ребята из Шахтера сегодня победят!
Донецкий Шахтер!!! 
Донецкий Шахтер!!! 
Донецкий Шахтер!!! 
Ответить
-1
Отаман
Все буде добре. Найтитулованіший клуб незалежної України донецький Шахтар переможе🥳
Ответить
-1
MaximusOne
Перше серйозне випробування для Шахтаря з Тураном, не підведіть 🤞
Ответить
-1
pricolist
Дивлюсь на Очеретька і тіп тупо скрізь встигає. В обороні допомагає захисникам і ще в атаці підігрує, а інколи їх завершує
Ответить
-2
Boodya
Сподіваюсь на позитивний результат для наших
Ответить
-2
Viktor Shuper
поки жахлива гра Шахти, аби не Різник вже був би рахунок на користь греків
Ответить
-3
Singularis
Начинается греческое кино
Ответить
-3
