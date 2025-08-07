Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Серветт и Утрехт сыграли в Лиге Европы. Это возможные соперники Шахтера
Лига Европы
Серветт
07.08.2025 21:30 – FT 1 : 3
Утрехт
Лига Европы
07 августа 2025, 23:34 | Обновлено 07 августа 2025, 23:37
426
0

Румынский клуб ФКСБ Стяуа совершил суперкамбэк против косовской Дриты

Серветт и Утрехт сыграли в Лиге Европы. Это возможные соперники Шахтера
ФК Утрехт

Вечером 7 августа проходят матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

Швейцарский Серветт дома уступил клубу Утрехт из Нидерландов (1:3).

Команда, которая проиграет это противостояние по сумме двух матчей, в Q4 Лиги конференций станет соперником неудачника пары Шахтер – Панатинаикос.

Румынский клуб ФКСБ Стяуа, уступая 0:2, совершил суперкамбек против косовской Дриты и выиграл первый поединок с голом на 90+4 минуте (3:2).

Ответные матчи Q3 Лиги Европы состоятся через неделю, 14 августа.

Лига Европы. Квалификация Q3

Первые матчи. 7 августа

Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды) – 1:3

Голы: Гийемено, 12 – Барон, 52 (автогол), Хореманс, 55, Зехиел, 62

ФКСБ Стяуа (Румыния) – Дрита (Косово) – 3:2

Голы: Бирлиджа, 64, 90+4 (пен), Граовац, 72 – Туша, 7, Манай, 50

Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
