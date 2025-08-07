Ничья для Тайсона и Кендзеры. ПАОК и Вольфсбергер разошлись миром в Q3 ЛЕ
Ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы пройдет через неделю
Вечером 7 августа проходят матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
Греческий ПАОК и австрийский Вольфсбергер сыграли вничью (0:0).
75 минут за ПАОК провел бразильский хавбек Тайсон, экс-игрок Шахтера. Весь матч за ПАОК отыграл Томаш Кендзера, бывший футболист Динамо.
Ответные матчи Q3 Лиги Европы состоятся через неделю, 14 августа.
Лига Европы. Квалификация Q3
Первые матчи. 7 августа
ПАОК (Греция) – Вольфсбергер (Австрия) – 0:0
Зриньски (Босния и Герцеговина) – Брейдаблик (Исландия) – 1:1
Голы: Бильбия, 72 (пен) – Томсен, 18
