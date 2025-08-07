Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ничья для Тайсона и Кендзеры. ПАОК и Вольфсбергер разошлись миром в Q3 ЛЕ
07.08.2025 21:00 – FT 1 : 1
07 августа 2025, 22:49 | Обновлено 07 августа 2025, 23:31
Ничья для Тайсона и Кендзеры. ПАОК и Вольфсбергер разошлись миром в Q3 ЛЕ

Ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы пройдет через неделю

Ничья для Тайсона и Кендзеры. ПАОК и Вольфсбергер разошлись миром в Q3 ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

Вечером 7 августа проходят матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

Греческий ПАОК и австрийский Вольфсбергер сыграли вничью (0:0).

75 минут за ПАОК провел бразильский хавбек Тайсон, экс-игрок Шахтера. Весь матч за ПАОК отыграл Томаш Кендзера, бывший футболист Динамо.

Ответные матчи Q3 Лиги Европы состоятся через неделю, 14 августа.

Лига Европы. Квалификация Q3

Первые матчи. 7 августа

ПАОК (Греция) – Вольфсбергер (Австрия) – 0:0

Зриньски (Босния и Герцеговина) – Брейдаблик (Исландия) – 1:1

Голы: Бильбия, 72 (пен) – Томсен, 18

Лига Европы ПАОК Вольфсбергер Тайсон Томаш Кендзера
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
