Зриньски – Брейдаблик – 1:1. Два пенальти. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
Зриньски
07.08.2025 21:00 – FT 1 : 1
Брейдаблик
Лига Европы
08 августа 2025, 17:21 | Обновлено 08 августа 2025, 17:36
Команды расписали мировую

ФК Зриньски

В четверг, 7 августа, в городе Мостар (Босния и Герцеговина) состоялся матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Зриньски» принимал исландский «Брейдаблик».

Счет в матче на 18-й минуте открыл «Брейдаблик». Вратарь «Зриньски» отбил удар Тобиаса Томсена с пенальти, справился с первым добиванием, но против второго был бессилен.

Отыгрался боснийский клуб тоже с пенальти. Одиннадцатиметровый удар исполнил Неманья Бильбия.

Ответный матч состоится в Исландии 14 августа. Начало поединка в 20:30 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 7 августа, Босния и Герцеговина

Зриньски (Босния и Герцеговина) – Брейдаблик (Исландия) – 1:1

Голы: Бильбия, 72 (пен) – Томсен, 18

Видео голов и обзор матча

События матча

72’
ГОЛ ! С пенальти забил Неманья Бильбия (Зриньски).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Тобиас Томсен (Брейдаблик).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
