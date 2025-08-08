Зриньски – Брейдаблик – 1:1. Два пенальти. Видео голов и обзор матча

В четверг, 7 августа, в городе Мостар (Босния и Герцеговина) состоялся матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Зриньски» принимал исландский «Брейдаблик».

Счет в матче на 18-й минуте открыл «Брейдаблик». Вратарь «Зриньски» отбил удар Тобиаса Томсена с пенальти, справился с первым добиванием, но против второго был бессилен.

Отыгрался боснийский клуб тоже с пенальти. Одиннадцатиметровый удар исполнил Неманья Бильбия.

Ответный матч состоится в Исландии 14 августа. Начало поединка в 20:30 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 7 августа, Босния и Герцеговина

Зриньски (Босния и Герцеговина) – Брейдаблик (Исландия) – 1:1

Голы: Бильбия, 72 (пен) – Томсен, 18

Видео голов и обзор матча