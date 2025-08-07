Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Зриньски
07.08.2025 21:00 - : -
Брейдаблик
07 августа 2025, 18:05 | Обновлено 07 августа 2025, 18:26
Зриньски – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 7 августа в 21:00 по Киеву

Зриньски – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ФК Зриньски

В четверг, 7 августа состоится игра 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между боснийским «Зриньски» и исландским «Брейдабликом». По киевскому времени игра начнется в 21:00.

Зриньски

За 33 игры чемпионата прошлого сезона коллектив набрал 82 очка и занял 1-е место, опередив «Борац» всего на 1 зачетный пункт. Однако завоевать «золотой дубль» команда не смогла – в Кубке Боснии она вылетела от будущего чемпиона «ФК Сараево» еще на стадии ¼ финала.

В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов клуб одолел «Виртус» из Сан-Марино, однако во 2-м проиграл «Словану Братислава» с общим счетом 6:2. В частности, 1 гол боснийцам в тех играх забил украинец Николай Кухаревич.

Брейдаблик

В текущем сезоне чемпионата Исландии «Брейдаблик» имеет 32 очка после 17 игр, занимает 3-е место и отстает от лидера на 2 зачетных пункта. Однако в кубке страны команда свои выступления уже завершила – еще на стадии 1/8 финала она проиграла «Вестре».

В 1-м квалификационном раунде исландцы одолели албанскую «Эгнатию», однако дальше разгромно уступили познанскому «Леху» с общим счетом 8:1.

Личные встречи

Команды дважды играли между собой в квалификации Лиги Европы 2023/24. В 1-й игре победу со счетом 6:2 одержал «Зриньски», а во 2-й минимально победил «Брейдаблик».

Интересные факты

  • «Брейдаблик» одержал лишь 1 победу в последних 5 выездных играх. За этот отрезок команда пропустила 12 мячей.
  • «Зриньски» отличились 74 голами в прошлом сезоне чемпионата Боснии – лучший показатель среди всех команд.
  • Беспроигрышная серия «Зриньски» в домашних играх длится уже 6 поединков. За это время команда победила в 5 играх и 1 раз сыграла вничью.

Прогноз

Я поставлю на победу «Зриньски» с коэффициентом 1.6.

Зриньски
7 августа 2025 -
21:00
Брейдаблик
Зриньски Мостар Брейдаблик прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
