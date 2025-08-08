Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПАОК – Вольфсбергер – 0:0. Украинский след. Видеообзор матча
Лига Европы
ПАОК
07.08.2025 20:30 – FT 0 : 0
Вольфсбергер
Лига Европы
08 августа 2025, 16:46 |
55
0

ПАОК – Вольфсбергер – 0:0. Украинский след. Видеообзор матча

В матче приняли участие бывшие игроки «Шахтера» и «Динамо»

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 7 августа, в городе Салоники (Греция) состоялся матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. ПАОК принимал австрийский «Вольфсбергер».

В стартовом составе хозяев вышли бывший футболист киевского «Динамо» Томаш Кендзера и экс-игрок донецкого «Шахтера» Тайсон. Кендзера провел весь матч, а Тайсона заменили на 75-й минуте.

Что до самого матча, то команды не смогли реализовать свои моменты. Игра закончилась нулевой ничьей, и все решиться во втором поединке.

Ответный матч состоится в Австрии 14 августа. Начало поединка в 20:00 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 7 августа, Греция

ПАОК (Греция) – Вольфсбергер (Австрия) – 0:0

Видеообзор матча

Лига Европы видео голов и обзор ПАОК Вольфсбергер Тайсон Томаш Кендзера
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
