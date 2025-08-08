ПАОК – Вольфсбергер – 0:0. Украинский след. Видеообзор матча
В матче приняли участие бывшие игроки «Шахтера» и «Динамо»
В четверг, 7 августа, в городе Салоники (Греция) состоялся матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. ПАОК принимал австрийский «Вольфсбергер».
В стартовом составе хозяев вышли бывший футболист киевского «Динамо» Томаш Кендзера и экс-игрок донецкого «Шахтера» Тайсон. Кендзера провел весь матч, а Тайсона заменили на 75-й минуте.
Что до самого матча, то команды не смогли реализовать свои моменты. Игра закончилась нулевой ничьей, и все решиться во втором поединке.
Ответный матч состоится в Австрии 14 августа. Начало поединка в 20:00 по Киеву.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 7 августа, Греция
ПАОК (Греция) – Вольфсбергер (Австрия) – 0:0
Видеообзор матча
