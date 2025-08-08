ЧФР Клуж – Брага – 1:2. Горби забил дважды. Видео голов и обзор матча

В четверг, 7 августа, в городе Клуж (Румыния) состоялся матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. ЧФР Клуж принимал португальскую Брагу.

Гости вышли вперед на 17-й минуте. Счет в матче открыл французский легионер португальского клуба Горби.

ЧФР Клуж отыгрался на 30-й минуте. Автором гола стал Шерифф Синьян.

И все же избежать поражения румынскому клубу не удалось. Гол Горби на 50-й минуте принес Браге победу.

Ответный матч состоится в Португалии 14 августа. Начало поединка в 21:00 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 7 августа, Румыния

ЧФР Клуж (Румыния) – Брага (Португалия) – 1:2

Голы: Синьян, 30 – Горби, 17, 50

Видео голов и обзор матча