Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЧФР Клуж – Брага – 1:2. Горби забил дважды. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
ЧФР Клуж
07.08.2025 19:30 – FT 1 : 2
Брага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
08 августа 2025, 16:02 |
9
0

ЧФР Клуж – Брага – 1:2. Горби забил дважды. Видео голов и обзор матча

Победу Браге принес дубль Горби

08 августа 2025, 16:02 |
9
0
ЧФР Клуж – Брага – 1:2. Горби забил дважды. Видео голов и обзор матча
ФК Брага

В четверг, 7 августа, в городе Клуж (Румыния) состоялся матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. ЧФР Клуж принимал португальскую Брагу.

Гости вышли вперед на 17-й минуте. Счет в матче открыл французский легионер португальского клуба Горби.

ЧФР Клуж отыгрался на 30-й минуте. Автором гола стал Шерифф Синьян.

И все же избежать поражения румынскому клубу не удалось. Гол Горби на 50-й минуте принес Браге победу.

Ответный матч состоится в Португалии 14 августа. Начало поединка в 21:00 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 7 августа, Румыния

ЧФР Клуж (Румыния) – Брага (Португалия) – 1:2

Голы: Синьян, 30 – Горби, 17, 50

Видео голов и обзор матча

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Жан Горбы (Брага).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Шерифф Синюан (ЧФР Клуж).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Жан Горбы (Брага).
По теме:
Полтава – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Удачный подбор. Полтава открыла счет в матче с Вересом
Два домашних матча Рейнджерса являются самыми посещаемыми в евросезоне
Лига Европы видео голов и обзор ЧФР Клуж Брага
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рух Львов – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 08 августа 2025, 16:05 6
Рух Львов – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Рух Львов – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 8 августа и начнется в 18:00 по Киеву

Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Футбол | 07 августа 2025, 22:58 175
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса

Первая часть дуэли оказалась заметно сложной для команды Турана

В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
Бокс | 08.08.2025, 08:20
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
Ротань объяснил победу Полесья в Лиге конференций: «Это разочаровывает»
Футбол | 08.08.2025, 15:31
Ротань объяснил победу Полесья в Лиге конференций: «Это разочаровывает»
Ротань объяснил победу Полесья в Лиге конференций: «Это разочаровывает»
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Футбол | 08.08.2025, 07:45
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
07.08.2025, 04:17
Футбол
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 4
Футбол
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
07.08.2025, 05:00 3
Футбол
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
07.08.2025, 09:40 3
Бокс
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
06.08.2025, 22:40 9
Футбол
Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
07.08.2025, 01:04 6
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
06.08.2025, 23:34
Бокс
Форман рассказал, благодаря чему Усик стал одним из лучших боксеров в мире
Форман рассказал, благодаря чему Усик стал одним из лучших боксеров в мире
06.08.2025, 22:04 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем