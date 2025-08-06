Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЧФР Клуж – Брага. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Лига Европы
ЧФР Клуж
07.08.2025 20:30 - : -
Брага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
06 августа 2025, 13:17 | Обновлено 06 августа 2025, 13:18
25
0

ЧФР Клуж – Брага. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 7 августа в 19:30 по Киеву

06 августа 2025, 13:17 | Обновлено 06 августа 2025, 13:18
25
0
ЧФР Клуж – Брага. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
СК Брага

В четверг, 7 августа состоится игра 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между румынским «ЧФР Клуж» и португальской «Брагой». По киевскому времени поединок начнется в 19:30.

ЧФР Клуж

В прошлом сезоне чемпионата Румынии коллектив занял 2-е место, отстав от ФСКБ на 9 очков по итогам игр чемпионской группы. Однако «Клуж» торжествовал в кубке, одолев в финале «ФК Германнштадт» со счетом 3:2. В игре за Суперкубок команда проиграла 2:1 столичной «Стяуа».

В 1-м квалификационном раунде Лиги Европы клуб одолел венгерский «Пакш», а дальше смог пройти швейцарское «Лугано» с общим счетом 1:0.

Брага

За 34 игры Лиги Португалии в прошлом сезоне «Брага» набрала 66 очков и заняла уже традиционное для себя 4 место – команда заканчивала чемпионат на нем 4 из последних 5 раз. В кубке также не удалось удивить, ведь коллектив вылетел от будущего вице-победителя «Бенфики» еще на стадии четвертьфинала.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы клуб смог пройти болгарское «Левски» с общим счетом 1:0.

Личные встречи

В последний раз коллективы встречались между собой еще в Лиге чемпионов 2012/13. Тогда в 2-х играх группового этапа победу одержал «ЧФР Клуж».

Интересные факты

  • В 9-х играх текущего сезона «Клуж» одержал всего 3 победы, 3 раза проиграл и трижды сыграл вничью.
  • За 10 прошлых выездных игр «Брага» победила в 3 матчах, 4 раза сыграла вничью и трижды терпела поражение.
  • В 4-х играх квалификации Лиги Европы «Клуж» не пропустил ни разу, «Брага» также не пропускала, однако за 2 сыгранных матча.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.66.

Прогноз Sport.ua
ЧФР Клуж
7 августа 2025 -
20:30
Брага
Тотал меньше 2.5 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Хеккен – Бранн. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
РБ Зальцбург – Брюгге. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Астон Вилла – Рома. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ЧФР Клуж Брага прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юбилей тренера Динамо выдался провальным
Футбол | 06 августа 2025, 12:55 0
Юбилей тренера Динамо выдался провальным
Юбилей тренера Динамо выдался провальным

Александр Шовковский провел 80-й матч во главе киевлян

Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Футбол | 05 августа 2025, 22:58 400
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу

Киевляне уступили с минимальным счетом

Свитолина показала direct в Instagram после поражения от Осаки: «Позор»
Теннис | 06.08.2025, 09:04
Свитолина показала direct в Instagram после поражения от Осаки: «Позор»
Свитолина показала direct в Instagram после поражения от Осаки: «Позор»
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
Футбол | 05.08.2025, 16:16
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Футбол | 05.08.2025, 21:33
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
05.08.2025, 08:45 10
Футбол
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
05.08.2025, 19:35 37
Футбол
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 23:55 6
Теннис
Усик проведет бой в начале 2026 года. Стал известен соперник
Усик проведет бой в начале 2026 года. Стал известен соперник
05.08.2025, 00:06 1
Бокс
НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»
НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»
05.08.2025, 09:15
Футбол
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
04.08.2025, 13:12 59
Футбол
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
04.08.2025, 08:12 5
Бокс
Эдди ХИРН: «Все хотят стереть его с мира бокса. Так и будет»
Эдди ХИРН: «Все хотят стереть его с мира бокса. Так и будет»
04.08.2025, 19:54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем