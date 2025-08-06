В четверг, 7 августа состоится игра 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между румынским «ЧФР Клуж» и португальской «Брагой». По киевскому времени поединок начнется в 19:30.

ЧФР Клуж

В прошлом сезоне чемпионата Румынии коллектив занял 2-е место, отстав от ФСКБ на 9 очков по итогам игр чемпионской группы. Однако «Клуж» торжествовал в кубке, одолев в финале «ФК Германнштадт» со счетом 3:2. В игре за Суперкубок команда проиграла 2:1 столичной «Стяуа».

В 1-м квалификационном раунде Лиги Европы клуб одолел венгерский «Пакш», а дальше смог пройти швейцарское «Лугано» с общим счетом 1:0.

Брага

За 34 игры Лиги Португалии в прошлом сезоне «Брага» набрала 66 очков и заняла уже традиционное для себя 4 место – команда заканчивала чемпионат на нем 4 из последних 5 раз. В кубке также не удалось удивить, ведь коллектив вылетел от будущего вице-победителя «Бенфики» еще на стадии четвертьфинала.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы клуб смог пройти болгарское «Левски» с общим счетом 1:0.

Личные встречи

В последний раз коллективы встречались между собой еще в Лиге чемпионов 2012/13. Тогда в 2-х играх группового этапа победу одержал «ЧФР Клуж».

Интересные факты

В 9-х играх текущего сезона «Клуж» одержал всего 3 победы, 3 раза проиграл и трижды сыграл вничью.

За 10 прошлых выездных игр «Брага» победила в 3 матчах, 4 раза сыграла вничью и трижды терпела поражение.

В 4-х играх квалификации Лиги Европы «Клуж» не пропустил ни разу, «Брага» также не пропускала, однако за 2 сыгранных матча.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.66.