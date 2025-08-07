Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хеккен и Легия потерпели фиаско в Лиге Европы. Бранн, АЕК Ларнака на высоте
Лига Европы
Хеккен
07.08.2025 20:00 – FT 0 : 2
Бранн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
07 августа 2025, 22:12 | Обновлено 07 августа 2025, 22:17
139
0

Хеккен и Легия потерпели фиаско в Лиге Европы. Бранн, АЕК Ларнака на высоте

Брага в гостях нанесла поражение клубу ЧФР Клуж

07 августа 2025, 22:12 | Обновлено 07 августа 2025, 22:17
139
0
Хеккен и Легия потерпели фиаско в Лиге Европы. Бранн, АЕК Ларнака на высоте
ФК Хеккен

Вечером 7 августа проходят матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

АЕК Ларнака с Кипра разгромил Легию из Варшавы (4:1).

Хеккен из Швеции потерпел фиаско в матче против норвежского клуба Бранн (0:2).

Португальская Брага в гостях нанесла поражение румынскому клубу ЧФР Клуж (2:1).

Ответные матчи Q3 Лиги Европы состоятся через неделю, 14 августа.

Лига Европы. Квалификация Q3

Первые матчи. 7 августа

АЕК Ларнака (Кипр) – Легия (Польша) – 4:1

Голы: Понс, 16, Ангельски, 48, Чакон, 78, Райович, 85 (автогол) – Нсаме, 18

Хеккен (Швеция) – Бранн (Норвегия) – 0:2

Голы: Магнуссон, 28, 57

ЧФР Клуж (Румыния) – Брага (Португалия) – 1:2

Голы: Синьян, 30 – Горби, 17, 50

Инфографика

По теме:
Панатинаикос – Шахтер – 0:0. Боевая ничья в Афинах. Видеообзор матча
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Ничья для Тайсона и Кендзеры. ПАОК и Вольфсбергер разошлись миром в Q3 ЛЕ
Лига Европы Хеккен Легия Варшава Бранн АЕК Ларнака Брага ЧФР Клуж
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
Футбол | 07 августа 2025, 04:17 0
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу

Алексис Макаллистер привлекает внимание испанского коуча

Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 07 августа 2025, 19:33 13
Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 7 августа и начнется в 21:00 по Киеву

Кейн мог оформить даже дубль. Бавария разбила Тоттенхэм на Альянц Арене
Футбол | 07.08.2025, 21:29
Кейн мог оформить даже дубль. Бавария разбила Тоттенхэм на Альянц Арене
Кейн мог оформить даже дубль. Бавария разбила Тоттенхэм на Альянц Арене
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Бокс | 07.08.2025, 09:53
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Футбол | 07.08.2025, 07:41
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
06.08.2025, 05:08 7
Бокс
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 30
Футбол
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
06.08.2025, 03:04
Футбол
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
06.08.2025, 18:45 3
Футбол
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
06.08.2025, 23:34
Бокс
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
05.08.2025, 16:16 74
Футбол
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 23
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем