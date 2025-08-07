Хеккен и Легия потерпели фиаско в Лиге Европы. Бранн, АЕК Ларнака на высоте
Брага в гостях нанесла поражение клубу ЧФР Клуж
Вечером 7 августа проходят матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
АЕК Ларнака с Кипра разгромил Легию из Варшавы (4:1).
Хеккен из Швеции потерпел фиаско в матче против норвежского клуба Бранн (0:2).
Португальская Брага в гостях нанесла поражение румынскому клубу ЧФР Клуж (2:1).
Ответные матчи Q3 Лиги Европы состоятся через неделю, 14 августа.
Лига Европы. Квалификация Q3
Первые матчи. 7 августа
АЕК Ларнака (Кипр) – Легия (Польша) – 4:1
Голы: Понс, 16, Ангельски, 48, Чакон, 78, Райович, 85 (автогол) – Нсаме, 18
Хеккен (Швеция) – Бранн (Норвегия) – 0:2
Голы: Магнуссон, 28, 57
ЧФР Клуж (Румыния) – Брага (Португалия) – 1:2
Голы: Синьян, 30 – Горби, 17, 50
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексис Макаллистер привлекает внимание испанского коуча
Поединок состоится 7 августа и начнется в 21:00 по Киеву