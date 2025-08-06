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Лига Европы
Хеккен
07.08.2025 20:00 - : -
Бранн
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Лига Европы
06 августа 2025, 13:45 |
8
0

Хеккен – Бранн. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 7 августа в 20:00 по Киеву

06 августа 2025, 13:45 |
8
0
Хеккен – Бранн. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
СК Бранн

В четверг, 7 августа состоится игра 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между шведским «Хеккеном» и норвежским «Бранном». По киевскому времени поединок начнется в 20:00.

Хеккен

После 18-ти игр текущего сезона чемпионата Швеции клуб имеет на счету 22 очка и занимает 10-ю строчку в таблице, отставая от лидера на 21 балл. Похожая ситуация была и в прошлом году, когда коллектив находился на 8-м месте в национальной лиге, однако получил путевку в европейские турниры благодаря победе в кубке.

В 1-м квалификационном раунде «Хеккен» прошел «Спартак Трнаву» с общим счетом 3:2, а во 2-м победил «Андерлехт» в серии послематчевых пенальти.

Бранн

Норвежская команда в текущем сезоне национального чемпионата идет на 3-й строчке и имеет 33 балла после 17-ти сыгранных игр. От лидера клуб отделяет всего 6 очков, а также «Бранн» имеет матч в запасе. В Кубке Норвегии коллектив вылетел еще на стадии 1/16 финала от «Брюне».

Команда начала свои выступления в текущем сезоне еврокубков со 2-го квалификационного раунда ЛЧ, где проиграла «РБ Зальцбургу» с общим счетом 5:2.

Личные встречи

Несмотря на географическую близость, команды ни разу не встречались в очных поединках.

Интересные факты

  • В последних 6-ти домашних матчах «Хеккен» дважды выигрывал, 1 раз играл вничью и потерпел 3 поражения.
  • В свою очередь, «Бранн» лишь 1 раз побеждал в последних 5-х выездных поединках, еще по 2 раза команда проигрывала и играла вничью.
  • «Бранн» забил 31 гол в текущем сезоне чемпионата Норвегии - 4-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.52.

Прогноз Sport.ua
Хеккен
7 августа 2025 -
20:00
Бранн
Обе забьют 1.52 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Бранн Хеккен прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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