В четверг, 7 августа состоится игра 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между шведским «Хеккеном» и норвежским «Бранном». По киевскому времени поединок начнется в 20:00.

Хеккен

После 18-ти игр текущего сезона чемпионата Швеции клуб имеет на счету 22 очка и занимает 10-ю строчку в таблице, отставая от лидера на 21 балл. Похожая ситуация была и в прошлом году, когда коллектив находился на 8-м месте в национальной лиге, однако получил путевку в европейские турниры благодаря победе в кубке.

В 1-м квалификационном раунде «Хеккен» прошел «Спартак Трнаву» с общим счетом 3:2, а во 2-м победил «Андерлехт» в серии послематчевых пенальти.

Бранн

Норвежская команда в текущем сезоне национального чемпионата идет на 3-й строчке и имеет 33 балла после 17-ти сыгранных игр. От лидера клуб отделяет всего 6 очков, а также «Бранн» имеет матч в запасе. В Кубке Норвегии коллектив вылетел еще на стадии 1/16 финала от «Брюне».

Команда начала свои выступления в текущем сезоне еврокубков со 2-го квалификационного раунда ЛЧ, где проиграла «РБ Зальцбургу» с общим счетом 5:2.

Личные встречи

Несмотря на географическую близость, команды ни разу не встречались в очных поединках.

Интересные факты

В последних 6-ти домашних матчах «Хеккен» дважды выигрывал, 1 раз играл вничью и потерпел 3 поражения.

В свою очередь, «Бранн» лишь 1 раз побеждал в последних 5-х выездных поединках, еще по 2 раза команда проигрывала и играла вничью.

«Бранн» забил 31 гол в текущем сезоне чемпионата Норвегии - 4-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.52.