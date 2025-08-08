Хеккен – Бранн – 0:2. С дублем Севара Магнуссона. Видео голов и обзор
В матче двух скандинавских клубов сильнее оказались норвежцы
В четверг, 7 августа, в Гетеборге (Швеция) состоялся матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Хеккен» принимал норвежский «Бранн».
Начало матча прошло активно. На 2-й минуте арбитр из-за офсайда не заститал гол «Хеккена». А на 16-й минуте игрок «Бранна» не реализовал пенальти.
Впрочем, на 28-й минуте Севар Магнуссон все же вывел «Бранн» вперед.
После перерыва незначительное преимущество также было на стороне гостей. И на 57-й минуте Севар Магнуссон воплотил его во второй гол.
Ответный матч состоится в Норвегии 14 августа. Начало поединка в 20:00 по Киеву.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 7 августа, Швеция
Хеккен (Швеция) – Бранн (Норвегия) – 0:2
Голы: Магнуссон, 28, 57
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гиорги Гочолеишвили сезон 2025/26 проведет в «Гамбурге»
Подопечные Ротаня уверенно контролировали игру и забили три безответных мяча