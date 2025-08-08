Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хеккен – Бранн – 0:2. С дублем Севара Магнуссона. Видео голов и обзор
08 августа 2025, 15:34 | Обновлено 08 августа 2025, 16:01
Хеккен – Бранн – 0:2. С дублем Севара Магнуссона. Видео голов и обзор

В матче двух скандинавских клубов сильнее оказались норвежцы

ФК Бранн

В четверг, 7 августа, в Гетеборге (Швеция) состоялся матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Хеккен» принимал норвежский «Бранн».

Начало матча прошло активно. На 2-й минуте арбитр из-за офсайда не заститал гол «Хеккена». А на 16-й минуте игрок «Бранна» не реализовал пенальти.

Впрочем, на 28-й минуте Севар Магнуссон все же вывел «Бранн» вперед.

После перерыва незначительное преимущество также было на стороне гостей. И на 57-й минуте Севар Магнуссон воплотил его во второй гол.

Ответный матч состоится в Норвегии 14 августа. Начало поединка в 20:00 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 7 августа, Швеция

Хеккен (Швеция) – Бранн (Норвегия) – 0:2

Голы: Магнуссон, 28, 57

Видео голов и обзор матча

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Сэвар Атли Магнуссон (Бранн).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Сэвар Атли Магнуссон (Бранн).
