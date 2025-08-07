Мидтьюлланд выиграл матч Q3 Лиги Европы. Пройти дальше может Гибралтар

Вечером 7 августа проходят матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

Датский Мидтьюлланд в гостях выиграл матч против клуба Фредрикстад из Норвегии (3:1).

Линкольн Ред Импс из Гибралтара сыграл вничью с клубом Ноа из Армении (1:1).

Ответные матчи Q3 Лиги Европы пройдут через неделю, 14 августа.

Лига Европы. Квалификация Q3

Первые матчи. 7 августа

Фредрикстад (Норвегия) – Мидтьюлланд (Дания) – 1:3

Голы: Бьярталид, 77 – Франкулино, 14, Гогорза, 32, Кастильо, 79

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Ноа (Аірмения) – 1:1

Голы: Де Барр, 45+9 – Бріс, 9

Инфографика