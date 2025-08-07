Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мидтьюлланд выиграл матч Q3 Лиги Европы. Пройти дальше может Гибралтар
Лига Европы
Фредрикстад
07.08.2025 19:00 – FT 1 : 3
Мидтьюлланд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
07 августа 2025, 21:23 | Обновлено 07 августа 2025, 21:38
150
0

Мидтьюлланд выиграл матч Q3 Лиги Европы. Пройти дальше может Гибралтар

Линкольн Ред Импс сыграл вничью с клубом Ноа из Армении

07 августа 2025, 21:23 | Обновлено 07 августа 2025, 21:38
150
0
Мидтьюлланд выиграл матч Q3 Лиги Европы. Пройти дальше может Гибралтар
ФК Мидтьюлланд

Вечером 7 августа проходят матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

Датский Мидтьюлланд в гостях выиграл матч против клуба Фредрикстад из Норвегии (3:1).

Линкольн Ред Импс из Гибралтара сыграл вничью с клубом Ноа из Армении (1:1).

Ответные матчи Q3 Лиги Европы пройдут через неделю, 14 августа.

Лига Европы. Квалификация Q3

Первые матчи. 7 августа

Фредрикстад (Норвегия) – Мидтьюлланд (Дания) – 1:3

Голы: Бьярталид, 77 – Франкулино, 14, Гогорза, 32, Кастильо, 79

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Ноа (Аірмения) – 1:1

Голы: Де Барр, 45+9 – Бріс, 9

Инфографика

По теме:
ВИДЕО. Дети из Украины вывели игроков Шахтера на матч Лиги Европы
Жуниор МОРАЕС: «Шахтер стал более атакующе заточенным благодаря Турану»
Панатинаикос – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига Европы Мидтьюлланд Фредрикстад Ноа Ереван Линкольн Ред Импс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Футбол | 06 августа 2025, 22:40 9
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти

Ефим Конопля хочет улучшенный контракт

Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Футбол | 06 августа 2025, 22:43 5
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»

Легенда украинского футбола считает, что динамовцы могли проиграть с большим счетом

Экс-звезда Динамо удивило заявлением: «На этот вопрос я не могу ответить»
Футбол | 07.08.2025, 21:19
Экс-звезда Динамо удивило заявлением: «На этот вопрос я не могу ответить»
Экс-звезда Динамо удивило заявлением: «На этот вопрос я не могу ответить»
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Футбол | 07.08.2025, 08:37
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Туран назвал состав Шахтера на первый матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом
Футбол | 07.08.2025, 19:45
Туран назвал состав Шахтера на первый матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом
Туран назвал состав Шахтера на первый матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
06.08.2025, 01:52 5
Бокс
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
06.08.2025, 11:17
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40 1
Бокс
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
06.08.2025, 09:30 2
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
06.08.2025, 05:08 7
Бокс
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
06.08.2025, 02:22 4
Бокс
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
05.08.2025, 19:35 37
Футбол
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
07.08.2025, 07:41 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем