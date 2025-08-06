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  4. Хорватская Риека уступила ирландскому Шелбурну в квалификации Лиги Европы
Лига Европы
Риека
06.08.2025 21:45 – FT 1 : 2
Шелбурн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
06 августа 2025, 23:51 | Обновлено 06 августа 2025, 23:58
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Хорватская Риека уступила ирландскому Шелбурну в квалификации Лиги Европы

Все решится в ответной игре через неделю

06 августа 2025, 23:51 | Обновлено 06 августа 2025, 23:58
40
0
Хорватская Риека уступила ирландскому Шелбурну в квалификации Лиги Европы
ФК Шелбурн

Ирландский Шелбурн в Хорватии одержал неожиданную победу над Риекой в первом матче квалификации Q3 Лиги Европы.

Во втором тайме Нико Янкович реализовал пенальти, выведя «Риеку» вперед. Но уже через две минуты Сэм Боун сравнял счет.

Джон Мартин сам стал героем матча, оформив победный гол для гостей на 70-й минуте.

Теперь все решится в ответной игре в Ирландии. Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги Европы на сильнейшего в паре ПАОК – Вольфсбергер.

Лига Европы. Квалификация Q3

Первый матч, 6 августа 2025

Риека (Хорватия) – Шелбурн (Ирландия) – 1:2

Голы: Янкович, 56 (пен) – Боун, 58, Мартин, 70

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Лига Европы Риека Шелбурн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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