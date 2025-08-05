Риека – Шелбурн. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Матч начнется 6 августа в 21:45 по Киеву
В среду, 6 августа состоится игра 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между хорватской «Риекой» и ирландским «Шелбурном». По киевскому времени игра начнется в 21:45.
Риека
В прошлом сезоне команде подчинился «золотой дубль» внутренних соревнований. В чемпионате коллектив набрал 65 баллов за 36 игр, однако благодаря лучшей статистике в очных играх смог обойти «Динамо Загреб» и занять 1-е место турнирной таблицы. Кубок Хорватии также покорился «Риеке» - в финале клуб победил «Белупо» с общим счетом 2:1.
Во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов хорваты противостояли «Лудогорцу», однако проиграли болгарам с общим счетом 3:1.
Шелбурн
Прошлогодний чемпион Ирландии текущий сезон проводит не слишком удачно. В чемпионате клуб после 26 игр занимает 5-е место, имея на счету 38 баллов. От лидера команду отделяет 14 зачетных пунктов. В кубке коллектив дошел до 1/8 финала, где скоро встретится с «Сент-Патрикс».
В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Шелбурн» смог одолеть североирландский «Линфилд», однако на следующей стадии отбора проиграл «Карабаху» со счетом 4:0.
Личные встречи
Команды еще ни разу не встречались в очных поединках.
Интересные факты
- В последних 10-ти домашних играх «Риека» одержала 8 побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение.
- «Шелбурн» отличился 32-ю голами в текущем сезоне чемпионата Ирландии – 4-й лучший показатель.
- За прошедшие 10 выездных игр «Шелбурн» одержал всего 3 победы, трижды проиграл и 4 раза сыграл вничью.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.75.
21:45
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