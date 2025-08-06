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Лига Европы
РФШ
06.08.2025 20:00 – FT 1 : 2
КуПС
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Лига Европы
06 августа 2025, 22:19 | Обновлено 06 августа 2025, 22:25
48
0

РФШ и КуПС сыграли в Лиге Европы. Старые соперники украинских клубов

Финский клуб одержал победу над латвийской командой со счетом 2:1

06 августа 2025, 22:19 | Обновлено 06 августа 2025, 22:25
48
0
РФШ и КуПС сыграли в Лиге Европы. Старые соперники украинских клубов
РФШ Рига

Финский КуПС одержал гостевую победу над латвийским РФШ в первом матче квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26.

Команда из Куопио вышла вперед на 14-й минуте – Яакко Оксанен открыл счет, а еще через 10 минут преимущество удвоил Мохамед Туре.

РФШ сумег сократить отставание после перерыва. На 61-й минуте отличился Бартелеми Дьедиу.

Несмотря на попытки хозяев сравнять счет, КуПС удержал преимущество и добыл важную выездную победу (2:1).

Ответный матч состоится на следующей неделе в Финляндии. Победитель дуэли выйдет в Q4 ЛЕ на сильнейшего в паре Фредрикстад – Мидтьюлланн.

Интересно, что в прошлом сезоне киевское Динамо обыграло РФШ (1:0) в Лиге Европы, а КуПС в 2021 году выбил Ворсклу из Лиги конференций (2:2, 3:2 д.в.)

Лига Европы. Квалификация Q3

Первый матч, 6 августа 2025

РФШ (Латвия) – КуПС (Финляндия) – 1:2

Голы: Дьедиу, 61 – Оксанен, 14, Туре, 24

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РФШ Рига КуПС Лига Европы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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