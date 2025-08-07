РФШ – КуПС – 1:2. Гостевая победа финнов. Видео голов и обзор матча

В среду, 6 августа, в Риге (Латвия) состоялся матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. Латвийский клуб РФШ финский КуПС.

Гости быстро освоились и на 14-й минуте вышли вперед. Гол забил Яакко Оксанен. А через 10 минут Мохамед Туре закрепил преимущество финского клуба.

РФШ сумел сократить отставание после перерыва. На 61-й минуте отличился Бартелеми Дьедиу.

Ответный матч состоится в Финляндии 14 августа. Начало поединка в 18:00 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 6 августа, Латвия

РФШ (Латвия) – КуПС (Финляндия) – 1:2

Голы: Дьедиу, 61 – Оксанен, 14, Туре, 24

Видео голов и обзор матча