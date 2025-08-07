Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РФШ – КуПС – 1:2. Гостевая победа финнов. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
РФШ
06.08.2025 20:00 – FT 1 : 2
КуПС
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
07 августа 2025, 15:28 | Обновлено 07 августа 2025, 15:46
16
0

РФШ – КуПС – 1:2. Гостевая победа финнов. Видео голов и обзор матча

Латвийский РФШ уступил в домашнем матче

07 августа 2025, 15:28 | Обновлено 07 августа 2025, 15:46
16
0
РФШ – КуПС – 1:2. Гостевая победа финнов. Видео голов и обзор матча
ФК РФШ

В среду, 6 августа, в Риге (Латвия) состоялся матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. Латвийский клуб РФШ финский КуПС.

Гости быстро освоились и на 14-й минуте вышли вперед. Гол забил Яакко Оксанен. А через 10 минут Мохамед Туре закрепил преимущество финского клуба.

РФШ сумел сократить отставание после перерыва. На 61-й минуте отличился Бартелеми Дьедиу.

Ответный матч состоится в Финляндии 14 августа. Начало поединка в 18:00 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 6 августа, Латвия

РФШ (Латвия) – КуПС (Финляндия) – 1:2

Голы: Дьедиу, 61 – Оксанен, 14, Туре, 24

Видео голов и обзор матча

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Barthelemy Diedhiou (РФШ).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Mohamed Toure (КуПС).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Якко Оксанен (КуПС).
По теме:
АЛИССОН: «Мне сложнее играть в УПЛ, чем в Лиге Европы»
Серветт – Утрехт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Фейеноорд – Фенербхаче – 2:1. Поражение Моуриньо. Видео голов и обзор
РФШ Рига КуПС Лига Европы видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Викинг – Истанбул Башакшехир. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 07 августа 2025, 15:16 0
Викинг – Истанбул Башакшехир. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Викинг – Истанбул Башакшехир. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций

Поединок состоится 7 августа в 20:00 по Киеву

«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Футбол | 07 августа 2025, 07:41 5
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец

Футболист скончался 6 августа 2025 года

Панатинаикос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 07.08.2025, 10:47
Панатинаикос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Панатинаикос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Александрия оформила самый дорогой трансфер в истории
Футбол | 06.08.2025, 19:39
Александрия оформила самый дорогой трансфер в истории
Александрия оформила самый дорогой трансфер в истории
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Футбол | 06.08.2025, 22:43
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
05.08.2025, 08:45 8
Футбол
КРАСЮК: «Имел очень плохие предчувствия перед боем Усика, но...»
КРАСЮК: «Имел очень плохие предчувствия перед боем Усика, но...»
05.08.2025, 19:14 1
Бокс
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 29
Футбол
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
05.08.2025, 19:35 37
Футбол
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
06.08.2025, 02:22 4
Бокс
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
06.08.2025, 11:17
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
06.08.2025, 23:34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем