РФШ – КуПС – 1:2. Гостевая победа финнов. Видео голов и обзор матча
Латвийский РФШ уступил в домашнем матче
В среду, 6 августа, в Риге (Латвия) состоялся матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. Латвийский клуб РФШ финский КуПС.
Гости быстро освоились и на 14-й минуте вышли вперед. Гол забил Яакко Оксанен. А через 10 минут Мохамед Туре закрепил преимущество финского клуба.
РФШ сумел сократить отставание после перерыва. На 61-й минуте отличился Бартелеми Дьедиу.
Ответный матч состоится в Финляндии 14 августа. Начало поединка в 18:00 по Киеву.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 6 августа, Латвия
РФШ (Латвия) – КуПС (Финляндия) – 1:2
Голы: Дьедиу, 61 – Оксанен, 14, Туре, 24
Видео голов и обзор матча
События матча
