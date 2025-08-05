В среду, 6 августа состоится игра 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между латвийским «РФШ» и финским «КуПСом». По киевскому времени игра начнется в 20:00.

РФШ

В текущем сезоне чемпионата Латвии коллектив набрал 61 очко за 25 поединков и пока находится на 2-м месте, отставая от «ФК Рига» на 3 зачетных пункта. У действующего чемпиона есть еще 11 матчей, чтобы обогнать другой столичный коллектив и защитить титул. В кубке страны команда уже пробралась в стадию четвертьфинала, где уже скоро встретится с аутсайдером «Меттой».

Выступления в еврокубках этого сезона «РФШ» начинали с 1-го квалификационного раунда ЛЧ, где клуб одолел эстонскую «Левадию». Однако на 2-й стадии отбора латвийцы уступили шведскому «Мальме» и теперь продолжают свое путешествие в Лиге Европы.

КуПС

Действующий чемпион Финляндии на данный момент занимает 3 место таблицы национальной лиги, ведь за 18 игр коллектив набрал 34 очка. Задание на 1-й этап турнира уже выполнено, ведь команда уже гарантированно будет играть в чемпионской группе. В кубке «КуПС» смог пройти уже в полуфинал, где через 2 недели сыграет с якобстадским «Яро».

В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов клуб одолел молдавский «Милсами», а во 2-м проиграл казахскому «Кайрату» с общим счетом 3:2 (хотя 1-ю игру финны выиграли 2:0).

Личные встречи

Коллективы ни разу не встречались в очных поединках.

Интересные факты

Ни одна команда не забила больше голов в текущем чемпионате Латвии, чем «РФШ» – 66 голов.

В последних 10 домашних играх «РФШ» одержал 9 побед и 1 раз проиграл. Произошло это в игре против «Мальме» в конце июля.

«КуПС» в свою очередь не может победить на выезде в основное время уже в течение 6 игр подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.86.