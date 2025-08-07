Будет тяжело. Букмекеры назвали фаворита в матче ЛЕ Панатинаикос – Шахтер

7 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся греческий «Панатинаикос» и донецкий «Шахтер».

Команды выйдут на поле стадиона «Olympic Stadium of Athens» в греческом городе Афины. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния букмекеры оценили шансы команд в первом поединке – специалисты считают подопечных Арды Турана фаворитами, но разрыв между командами незначительный.

Панатинаикос – 2,70

Ничья – 3,70

Шахтер Донецк – 2,51

Кроме того, были опубликованы коэффициенты на проход команд в следующий раунд. Шансы донецкой команды одолеть соперника в двухматчевом противостоянии выглядят предпочтительнее – 1,52 против 2,53 у «Панатинаикоса».

Если украинская команда пройдет оппонента из Греции, то в четвертом квалификационном раунде сыграет против турецкого «Самсунспора». Поединки раунда Q4 Лиги Европы пройдут 21 и 28 августа. Победители выйдут в основной раунд Лиги Европы, а проигравшие команды перейдут в основной раунд Лиги конференций.