Лига Европы
07 августа 2025, 08:07
Будет тяжело. Букмекеры назвали фаворита в матче ЛЕ Панатинаикос – Шахтер

Поединок третьего квалификационного раунда состоится 7 августа в Греции

ФК Шахтер Донецк

7 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся греческий «Панатинаикос» и донецкий «Шахтер».

Команды выйдут на поле стадиона «Olympic Stadium of Athens» в греческом городе Афины. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния букмекеры оценили шансы команд в первом поединке – специалисты считают подопечных Арды Турана фаворитами, но разрыв между командами незначительный.

  • Панатинаикос – 2,70
  • Ничья – 3,70
  • Шахтер Донецк – 2,51

Кроме того, были опубликованы коэффициенты на проход команд в следующий раунд. Шансы донецкой команды одолеть соперника в двухматчевом противостоянии выглядят предпочтительнее – 1,52 против 2,53 у «Панатинаикоса».

Если украинская команда пройдет оппонента из Греции, то в четвертом квалификационном раунде сыграет против турецкого «Самсунспора». Поединки раунда Q4 Лиги Европы пройдут 21 и 28 августа. Победители выйдут в основной раунд Лиги Европы, а проигравшие команды перейдут в основной раунд Лиги конференций.

