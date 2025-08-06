Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы

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7 августа, свой первый матч в полуфинале квалификации Лиги Европы проведут Панатинаикос и Шахтер Донецк. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Панатинаикос

Греческий гранд в прошлом сезоне финишировал вторым на внутренней арене, что позволило пробиться в квалификацию Лиги чемпионов. Панатинаикос начал борьбу со второго раунда, где сразу попал на сильных Рейнджерс, пройти мощного шотландского гранда не удалось поражение в гостях 0:2 и домашняя ничья 1:1.

Теперь придется бороться за попадание в основной этап лиги Европы, хотя и тут с соперником явно не повезло. В Греции сезон пока не начался, поэтому все внимания и подготовка сконцентрированы на еврокубках. Конечно, дома надо играть смелее, этого будут требовать и трибуны, хотя соперник опасный и точно накажет за ошибки.

Форма греческого гранда вызывает немало вопросов, нет еще необходимого игрового тонуса, что может стать большой проблемой.

Шахтер Донецк

«Горняки» сразу начали с Лиги Европы, где провели ряд отличных матчей. Своеобразной разминкой стало противостояние с финским Ильвесом, где Шахтер на формально домашнем стадионе выиграл 6:0, а потом в гостях расписал нулевую ничью. Уверенно удалось разобраться и с известным турецким грандом Бешикташем – 4:2 в гостях и 2:0 дома.

На фоне такого мощного старта в еврокубках, гостевая победа над дебютантом УПЛ Эпицентром выглядела скромно – 1:0, причем решающий мяч удалось забить в концовке. Не самый яркий матч на внутренней арене можно объяснить тем, что еврокубки сейчас в приоритете. Под руководством Арды Турана Шахтер пытается показывать атакующий футбол, местами высоко прессинговать, не останавливается, даже если счет устраивает.

Прогноз

Никогда ранее клубы между собой не играли, а в предстоящей битве букмекеры не рискнули выбрать фаворита.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Панатинаикоса – 2,66, ничья – 3,68, победа Шахтера – 2,44. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Поскольку я считаю, что преимущество гостей должно быть больше, чем отображено в котировках, считаю интересной ставку на победу «горняков» с форой 0 за 1,82.