Фредрикстад – Мидтьюлланд – 1:3. Датчане сильнее. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
Фредрикстад
07.08.2025 19:00 – FT 1 : 3
Мидтьюлланд
Лига Европы
08 августа 2025, 14:14 | Обновлено 08 августа 2025, 14:48
«Мидтьюлланд» в гостях обыграл представителя чемпионата Норвегии

ФК Мидтьюлланд

В четверг, 7 августа, в Фредрикстаде (Норвегия) состоялся матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. ФК «Фредрикстад» принимал клуб «Мидтьюлланд» из Дании.

«Мидтьюлланд» еще в первом тайме сделал заявку на победу. Франкулино и Микель Гогорза забили на 14-й и 32-й минутах соответственно, обеспечив команде гостей комфортное преимущество.

После перерыва «Фредрикстад» сократил отставание. Но уже через две минуты Денил Кастильо восстановил разницу в счете.

Ответный матч состоится в Дании 14 августа. Начало поединка в 19:00 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 7 августа, Норвегия

Фредрикстад (Норвегия) – Мидтьюлланд (Дания) – 1:3

Голы: Бьярталид, 77 – Франкулино, 14, Гогорза, 32, Кастильо, 79

Видео голов и обзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Денил Кастильо (Мидтьюлланд).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Йоаннес Бьярталид (Фредрикстад).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Mikel Gogorza (Мидтьюлланд).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Franculino (Мидтьюлланд).
Лига Европы видео голов и обзор Мидтьюлланд Фредрикстад
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
