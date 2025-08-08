Фредрикстад – Мидтьюлланд – 1:3. Датчане сильнее. Видео голов и обзор матча

В четверг, 7 августа, в Фредрикстаде (Норвегия) состоялся матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. ФК «Фредрикстад» принимал клуб «Мидтьюлланд» из Дании.

«Мидтьюлланд» еще в первом тайме сделал заявку на победу. Франкулино и Микель Гогорза забили на 14-й и 32-й минутах соответственно, обеспечив команде гостей комфортное преимущество.

После перерыва «Фредрикстад» сократил отставание. Но уже через две минуты Денил Кастильо восстановил разницу в счете.

Ответный матч состоится в Дании 14 августа. Начало поединка в 19:00 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 7 августа, Норвегия

Фредрикстад (Норвегия) – Мидтьюлланд (Дания) – 1:3

Голы: Бьярталид, 77 – Франкулино, 14, Гогорза, 32, Кастильо, 79

Видео голов и обзор матча