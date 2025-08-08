Фредрикстад – Мидтьюлланд – 1:3. Датчане сильнее. Видео голов и обзор матча
«Мидтьюлланд» в гостях обыграл представителя чемпионата Норвегии
В четверг, 7 августа, в Фредрикстаде (Норвегия) состоялся матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. ФК «Фредрикстад» принимал клуб «Мидтьюлланд» из Дании.
«Мидтьюлланд» еще в первом тайме сделал заявку на победу. Франкулино и Микель Гогорза забили на 14-й и 32-й минутах соответственно, обеспечив команде гостей комфортное преимущество.
После перерыва «Фредрикстад» сократил отставание. Но уже через две минуты Денил Кастильо восстановил разницу в счете.
Ответный матч состоится в Дании 14 августа. Начало поединка в 19:00 по Киеву.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 7 августа, Норвегия
Фредрикстад (Норвегия) – Мидтьюлланд (Дания) – 1:3
Голы: Бьярталид, 77 – Франкулино, 14, Гогорза, 32, Кастильо, 79
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Борис Крушинский получил наибольшее количество голосов от фанатов
Специалист считает, что Андрей может быть основным в королевском клубе