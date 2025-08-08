Линкольн Ред Импс – Ноа – 1:1. Гибралтар набирает баллы. Видео голов
«Линкольн Ред Импс» продолжает добавлять очки в таблицу коэффициентов
В четверг, 7 августа, в Гибралтаре состоялся матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Линкольн Ред Импс» принимал клуб «Ноа» из Армении.
Гости открыли счет на 9-й минуте поединка. Первый гол в матче забил Ян Брис.
«Линкольн Ред Импс» отыгрался в компенсированное к первому тайму время. Удар Андре Де Барра с пенальти голкипер «Ноа» отразил, но игрок «Линкольн Ред Импс» сумел добить мяч в сетку.
Ответный матч состоится в Армении 14 августа. Начало поединка в 20:00 по Киеву.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 7 августа, Гибралтар
Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Ноа (Армения) – 1:1
Голы: Де Барр, 45+9 – Брис, 9
Видео голов и обзор матча
События матча
