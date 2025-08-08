Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Линкольн Ред Импс – Ноа – 1:1. Гибралтар набирает баллы. Видео голов
Лига Европы
Линкольн Ред Импс
07.08.2025 19:00 – FT 1 : 1
Ноа
Лига Европы
08 августа 2025, 13:39 | Обновлено 08 августа 2025, 14:00
32
0

Линкольн Ред Импс – Ноа – 1:1. Гибралтар набирает баллы. Видео голов

«Линкольн Ред Импс» продолжает добавлять очки в таблицу коэффициентов

Линкольн Ред Импс – Ноа – 1:1. Гибралтар набирает баллы. Видео голов
ФК Линкольн Ред Импс

В четверг, 7 августа, в Гибралтаре состоялся матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Линкольн Ред Импс» принимал клуб «Ноа» из Армении.

Гости открыли счет на 9-й минуте поединка. Первый гол в матче забил Ян Брис.

«Линкольн Ред Импс» отыгрался в компенсированное к первому тайму время. Удар Андре Де Барра с пенальти голкипер «Ноа» отразил, но игрок «Линкольн Ред Импс» сумел добить мяч в сетку.

Ответный матч состоится в Армении 14 августа. Начало поединка в 20:00 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 7 августа, Гибралтар

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Ноа (Армения) – 1:1

Голы: Де Барр, 45+9 – Брис, 9

Видео голов и обзор матча

События матча

45’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Ти-Джей Де Барр (Линкольн Ред Импс).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Этеки (Ноа).
Лига Европы видео голов и обзор Линкольн Ред Импс Ноа Ереван
