Линкольн Ред Импс – Ноа – 1:1. Гибралтар набирает баллы. Видео голов

В четверг, 7 августа, в Гибралтаре состоялся матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Линкольн Ред Импс» принимал клуб «Ноа» из Армении.

Гости открыли счет на 9-й минуте поединка. Первый гол в матче забил Ян Брис.

«Линкольн Ред Импс» отыгрался в компенсированное к первому тайму время. Удар Андре Де Барра с пенальти голкипер «Ноа» отразил, но игрок «Линкольн Ред Импс» сумел добить мяч в сетку.

Ответный матч состоится в Армении 14 августа. Начало поединка в 20:00 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 7 августа, Гибралтар

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Ноа (Армения) – 1:1

Голы: Де Барр, 45+9 – Брис, 9

Видео голов и обзор матча