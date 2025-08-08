Шахтер обратился к фанатам после матча против Панатинаикоса в Афинах
«Горняки» поблагодарили фанатов за поддержку
Донецкий Шахтер расписал нулевую ничью с греческим «Панатинаикосом» в первом матче квалификационного раунда Лиги Европы, не сумев сбить ворота греческого гранда (0:0).
Пресс-служба «горняков» обратилась к фанатам, которые присутствовали на стадионе в Афинах: «Спасибо за поддержку на трибунах и у экранов!
Ответный матч между Шахтером и Панатинаикосом пройдет в четверг, 14 августа. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени. Игра пройдет в польском городе Кракове.
Ранее Арда Туран объяснил невнятную игру донецкой команды в матче против «Панатинаикоса»
