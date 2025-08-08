Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
08 августа 2025, 10:26 | Обновлено 08 августа 2025, 10:49
1

Шахтер обратился к фанатам после матча против Панатинаикоса в Афинах

«Горняки» поблагодарили фанатов за поддержку

Шахтер обратился к фанатам после матча против Панатинаикоса в Афинах
ФК Шахтер Донецк.

Донецкий Шахтер расписал нулевую ничью с греческим «Панатинаикосом» в первом матче квалификационного раунда Лиги Европы, не сумев сбить ворота греческого гранда (0:0).

Пресс-служба «горняков» обратилась к фанатам, которые присутствовали на стадионе в Афинах: «Спасибо за поддержку на трибунах и у экранов!

Ответный матч между Шахтером и Панатинаикосом пройдет в четверг, 14 августа. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени. Игра пройдет в польском городе Кракове.

Ранее Арда Туран объяснил невнятную игру донецкой команды в матче против «Панатинаикоса»

