Шахтер обратился к фанатам после матча против Панатинаикоса в Афинах

Донецкий Шахтер расписал нулевую ничью с греческим «Панатинаикосом» в первом матче квалификационного раунда Лиги Европы, не сумев сбить ворота греческого гранда (0:0).

Пресс-служба «горняков» обратилась к фанатам, которые присутствовали на стадионе в Афинах: «Спасибо за поддержку на трибунах и у экранов!

Ответный матч между Шахтером и Панатинаикосом пройдет в четверг, 14 августа. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени. Игра пройдет в польском городе Кракове.

