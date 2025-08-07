Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Линкольн – Ноа. Прогноз и анонс на квалификацию Лиги Европы

Матч начнется 7 августа в 19:00 по Киеву

Линкольн Ред Импс

В четверг, 7 августа состоится игра 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между гибралтарским «Линкольном Ред Импс» и армянским «Ноа». По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Линкольн Ред Импс

За 25 игр Национальной лиги в прошлом сезоне коллектив набрал 66 очков и занял 1-е место, опередив «Сент-Джозефс» благодаря лучшей разнице забитых пропущенных голов. Это чемпионство стало для команды 7 за последние 8 лет (1 раз чемпиона не было из-за пандемии коронавируса). Однако в Кубке Гибралтара «Линкольн» уступил «Мегпису» еще на стадии 1/2 финала.

В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов гибралтарцы одолели фарерский «Викингур», однако на следующем этапе проиграли «Црвеной Звезде» и теперь будут продолжать выступления в Лиге Европы.

Ноа

Молодой армянский коллектив не оставил шансов другим командам в прошлом сезоне национальных соревнований. В чемпионате «Ноа» получили 75 баллов за 30 игр и заняли 1-е место, опередив ближайших преследователей на 9 баллов. В Кубке Армении коллектив также торжествовал, одержав «Арарат» со счетом 3:1.

Свой путь в еврокубках армяне начали с 1-го квалификационного раунда ЛЧ, где им удалось пройти черногорский «Будучност». Далее команда противостояла «Ференцварошу», однако вылетела от венгров с общим счетом 6:4.

Личные встречи

Команды никогда раньше не играли в очных поединках.

Интересные факты

  • «Линкольн» пропустил всего 7 голов в прошлом сезоне чемпионата Гибралтара – лучший показатель среди всех команд.
  • «Ноа» отличились 92 мячами за 30 игр прошлого сезона чемпионата Армении – лучший показатель среди всех коллективов.
  • Безвыигрышная выездная серия «Ноа» длится уже 6 матчей. За это время команда три раза проиграла и трижды сыграла вничью.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.77.

Прогноз Sport.ua
Линкольн Ред Импс
7 августа 2025 -
19:00
Ноа
Тотал больше 2.5 1.77
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Бавария – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Тренер Панатинаикоса: «Мы столкнемся с очень сильной командой»
Адриан ПУКАНЫЧ: «До идеальной формы Шахтеру еще далеко»
Линкольн Ред Импс Ноа Ереван прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
