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Лига Европы
ПАОК
07.08.2025 20:30 - : -
Вольфсбергер
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Лига Европы
06 августа 2025, 14:46 |
32
0

ПАОК – Вольфсбергер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 7 августа в 20:30 по Киеву

06 августа 2025, 14:46 |
32
0
ПАОК – Вольфсбергер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ПАОК

В четверг, 7 августа состоится игра 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между греческим «ПАОКом» и австрийским «Вольфсбергером». По киевскому времени игра начнется в 20:30.

ПАОК

В прошлом сезоне греческой Суперлиги коллектив набрал 58 очков за 32 игры и занял 3-е место, уступив серебро «Панатинаикосу» всего на 1 зачетный пункт. Эта позиция в чемпионате позволяет «ПАОКу» стартовать в еврокубках с 3-го квалификационного раунда ЛЕ. В кубке страны команде также не повезло, она вылетела на стадии ¼ финала от «АЭКа».

Также в прошлом сезоне клуб играл в Лиге Европы и даже смог преодолеть 1-й этап основного турнира, однако в 1/16 финала вылетел от румынской «Стяуа».

Вольфсбергер

В прошлом сезоне австрийской Бундеслиги «Вольфсбергер» занял 4 место по итогам чемпионской группы, однако от лидера команду отделяло всего 3 балла. Тем не менее благодаря победе в кубке (где коллектив минимально победил «Хартберг») клуб начинает свои выступления с 3-го квалификационного раунда ЛЕ.

В еврокубках в прошлом австрийцы не выступали. Новый сезон чемпионата «Вольфсбергер» начал с поражения 0:2 в игре против «Альтаха».

Личные встречи

Команды никогда еще не встречались в очных поединках.

Интересные факты

  • «ПАОК» победил в 5-х последних домашних играх подряд с общим счетом 14:2.
  • «Вольфсбергер» забил 60 голов за 32 матча чемпионата Австрии в прошлом сезоне – 2-й лучший результат среди команд чемпионской группы.
  • В свою очередь «ПАОК» отличился 62 голами в греческой Суперлиге прошлого сезона – лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на победу «ПАОК» с форой -1 и коэффициентом 1.8.

Прогноз Sport.ua
ПАОК
7 августа 2025 -
20:30
Вольфсбергер
ПАОК с форой -1 1.8 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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ПАОК Вольфсбергер прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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