7 августа на Стад де Женев пройдет первый матч 1/2 финала квалификации Лиги Европы, в котором Серветт встретится с Утрехтом. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Серветт

Команда в прошлом столетии успел собрать 17 чемпионских титулов. Но потом было банкротство и долгий отрезок откровенного прозябания. Толком закрепиться среди лидеров швейцарского футбола вышло только в последние годы. В 2024-м году получилось завоевать кубок страны - предыдущий титул там брали только в 2001-м. А этой весной, как и двумя годами ранее, оформили вице-чемпионство.

Новый сезон начался для подопечных Хэберли неудачно. Они проиграли в Суперлиге обоим противникам - 1:3 Янг Бойзу в гостях и 1:4 Санкт-Галлену дома. Ну и в Лиге чемпионов была неудача. Причем в Чехии получилось выиграть 1:0 у Виктории. Но потом в родной Женеве, быстро открыв счет, пропустили в ответ дважды за полчаса, а в итоге и вовсе уступили 1:3, вылетев из турнира.

Утрехт

Клуб не пробивался на ведущие роли практически никогда, хотя периодически пробиваются в еврокубки. На общем фоне прошлый сезон оказался достаточно неплохим. Правда, спор за третье место все же проиграли более опытному Фейеноорду. Таким образом, упустили и шанс стартовать в квалификации Лиги чемпионов - ограничились лишь очередным началом в Лиге Европы.

Там первым соперником был достаточно опытный и амбициозный Шериф, который еще и имел, в отличие от англичан, реальную игровую практику. Но в итоге с ним справились без особенных проблем: выиграли 3:1 уже в Тирасполе (причем пропустили там первыми), после чего дома остановились, только доведя до разгромных 4:1.

Статистика личных встреч

Команды однажды, в декабре 2022-го году, смогли организовать товарищеский поединок. Там за счет единственного гола победу завоевали швейцарцы.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что шансы на успех у команд, по крайней мере в этом поединке, равные. Но очень уж неубедительно смотрятся хозяева - ставим тут на гостей с форой 0 (коэффициент - 1,86).