Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серветт – Утрехт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Лига Европы
Серветт
07.08.2025 21:30 - : -
Утрехт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
07 августа 2025, 15:09 |
53
0

Серветт – Утрехт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 7 августа и начнется в 21:30 по Киеву

07 августа 2025, 15:09 |
53
0
Серветт – Утрехт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

7 августа на Стад де Женев пройдет первый матч 1/2 финала квалификации Лиги Европы, в котором Серветт встретится с Утрехтом. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Серветт

Команда в прошлом столетии успел собрать 17 чемпионских титулов. Но потом было банкротство и долгий отрезок откровенного прозябания. Толком закрепиться среди лидеров швейцарского футбола вышло только в последние годы. В 2024-м году получилось завоевать кубок страны - предыдущий титул там брали только в 2001-м. А этой весной, как и двумя годами ранее, оформили вице-чемпионство.

Новый сезон начался для подопечных Хэберли неудачно. Они проиграли в Суперлиге обоим противникам - 1:3 Янг Бойзу в гостях и 1:4 Санкт-Галлену дома. Ну и в Лиге чемпионов была неудача. Причем в Чехии получилось выиграть 1:0 у Виктории. Но потом в родной Женеве, быстро открыв счет, пропустили в ответ дважды за полчаса, а в итоге и вовсе уступили 1:3, вылетев из турнира.

Утрехт

Клуб не пробивался на ведущие роли практически никогда, хотя периодически пробиваются в еврокубки. На общем фоне прошлый сезон оказался достаточно неплохим. Правда, спор за третье место все же проиграли более опытному Фейеноорду. Таким образом, упустили и шанс стартовать в квалификации Лиги чемпионов - ограничились лишь очередным началом в Лиге Европы.

Там первым соперником был достаточно опытный и амбициозный Шериф, который еще и имел, в отличие от англичан, реальную игровую практику. Но в итоге с ним справились без особенных проблем: выиграли 3:1 уже в Тирасполе (причем пропустили там первыми), после чего дома остановились, только доведя до разгромных 4:1.

Статистика личных встреч

Команды однажды, в декабре 2022-го году, смогли организовать товарищеский поединок. Там за счет единственного гола победу завоевали швейцарцы.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что шансы на успех у команд, по крайней мере в этом поединке, равные. Но очень уж неубедительно смотрятся хозяева - ставим тут на гостей с форой 0 (коэффициент - 1,86).

Прогноз Sport.ua
Серветт
7 августа 2025 -
21:30
Утрехт
Фора Утрехта (0) 1.86 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
АЛИССОН: «Мне сложнее играть в УПЛ, чем в Лиге Европы»
Андерлехт – Шериф. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
РФШ – КуПС – 1:2. Гостевая победа финнов. Видео голов и обзор матча
Серветт Утрехт Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обнародованы номинанты на звание лучшего тренера года
Футбол | 07 августа 2025, 15:14 1
Обнародованы номинанты на звание лучшего тренера года
Обнародованы номинанты на звание лучшего тренера года

France Football выбрал 5 номинантов

«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
Футбол | 06 августа 2025, 18:45 3
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса

Киевляне проиграли первый матч 0:1

Безерра – яркий пример того, как неграндам УПЛ нужно работать на рынке
Футбол | 07.08.2025, 15:12
Безерра – яркий пример того, как неграндам УПЛ нужно работать на рынке
Безерра – яркий пример того, как неграндам УПЛ нужно работать на рынке
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Бокс | 07.08.2025, 09:53
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Футбол | 06.08.2025, 22:40
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КРАСЮК: «Имел очень плохие предчувствия перед боем Усика, но...»
КРАСЮК: «Имел очень плохие предчувствия перед боем Усика, но...»
05.08.2025, 19:14 1
Бокс
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
06.08.2025, 15:35 1
Футбол
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
06.08.2025, 01:52 5
Бокс
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
06.08.2025, 03:04
Футбол
Красюк назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров в истории
Красюк назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров в истории
06.08.2025, 06:48
Бокс
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
06.08.2025, 11:17
Футбол
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 23:55 6
Теннис
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем