Серветт – Утрехт – 1:3. Камбек команды из Нидерландов. Видео голов и обзор

Лига Европы
Серветт
07.08.2025 21:30 – FT 1 : 3
Утрехт
«Утрехт» забил три мяча за 10 минут

ФК Утрехт

В четверг, 7 августа, в Женеве (Швейцария) состоялся матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Серветт» принимал клуб «Утрехт» из Нидерландов.

«Серветт» вышел вперед на 12-й минуте. Счет в матче открыл Жереми Гийемено.

Все перевернулось после перерыва. Сперва защитник «Серветта» на 52-й минуте отправил мяч в свои ворота. А через три минуты Сибе Хореманс вывел вперед «Утрехт». И на 62-й минуте Зехиел сделал счет 1:3. На три мяча «Утрехту» понадобилось 10 минут.

Ответный матч состоится в Нидерландах 14 августа. Начало поединка в 21:00 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 7 августа, Швейцария

Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды) – 1:3

Голы: Гийемено, 12 – Барон, 52 (автогол), Хореманс, 55, Зехиел, 62

Видео голов и обзор матча

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Дживай Зехиэл (Утрехт).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Сибе Хореман (Утрехт).
52’
ГОЛ ! Автогол забил Anthony Baron (Серветт).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Jeremy Guillemenot (Серветт).
Лига Европы видео голов и обзор Утрехт Серветт
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
