Серветт – Утрехт – 1:3. Камбек команды из Нидерландов. Видео голов и обзор
«Утрехт» забил три мяча за 10 минут
В четверг, 7 августа, в Женеве (Швейцария) состоялся матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Серветт» принимал клуб «Утрехт» из Нидерландов.
«Серветт» вышел вперед на 12-й минуте. Счет в матче открыл Жереми Гийемено.
Все перевернулось после перерыва. Сперва защитник «Серветта» на 52-й минуте отправил мяч в свои ворота. А через три минуты Сибе Хореманс вывел вперед «Утрехт». И на 62-й минуте Зехиел сделал счет 1:3. На три мяча «Утрехту» понадобилось 10 минут.
Ответный матч состоится в Нидерландах 14 августа. Начало поединка в 21:00 по Киеву.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 7 августа, Швейцария
Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды) – 1:3
Голы: Гийемено, 12 – Барон, 52 (автогол), Хореманс, 55, Зехиел, 62
Видео голов и обзор матча
События матча
