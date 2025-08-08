Серветт – Утрехт – 1:3. Камбек команды из Нидерландов. Видео голов и обзор

В четверг, 7 августа, в Женеве (Швейцария) состоялся матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Серветт» принимал клуб «Утрехт» из Нидерландов.

«Серветт» вышел вперед на 12-й минуте. Счет в матче открыл Жереми Гийемено.

Все перевернулось после перерыва. Сперва защитник «Серветта» на 52-й минуте отправил мяч в свои ворота. А через три минуты Сибе Хореманс вывел вперед «Утрехт». И на 62-й минуте Зехиел сделал счет 1:3. На три мяча «Утрехту» понадобилось 10 минут.

Ответный матч состоится в Нидерландах 14 августа. Начало поединка в 21:00 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 7 августа, Швейцария

Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды) – 1:3

Голы: Гийемено, 12 – Барон, 52 (автогол), Хореманс, 55, Зехиел, 62

Видео голов и обзор матча