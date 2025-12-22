Таблица Эредивизи. Аякс сохранил топ-3, ничья Фейеноорда, камбек ПСВ

С 20 по 21 декабря состоялись матчи 17-го тура чемпионата Нидерландов (Эредивизи) 2025/26.

Лидер чемпионата ПСВ с камбеком переиграл Утрехт со счетом 2:1 благодаря голам Рикардо Пепи и Ивана Перишича.

Фейеноорд Робина ван Перси потерял очки в домашнем поединке против Твенте – 1:1.

Аякс на выезде сыграл вничью с Неймегеном – конкурентом за позицию в топ-3. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Топ-8 Эредивизи: ПСВ (46), Фейеноорд (35), Аякс (30), Неймеген (29), Гронинген (27), АЗ Алкмаар (25), Твенте (25), Утрехт (23).

Матчи 18-го тура состоятся уже в 2026 года – вторая половина сезона стартует 9 января.

Чемпионат Нидерландов 2025/26. 17-й тур, 20–21 декабря

Утрехт – ПСВ – 1:2

Голы: ван дер Хорн, 31 – Пепи, 52, Перишич, 76

Удаление: Шутен, 88 (ПСВ)

Фейеноорд – Твенте – 1:1

Голы: Борхес, 74 – Ротс, 19

Удаление: Валенте, 75 (Фейеноорд)

Неймеген – Аякс – 2:2

Голы: Линссен, 3, Уаисса, 46 – Дольберг, 38, Годтс, 44

Удаление: Уаисса, 59 (Неймеген)

Фортуна – АЗ Алкмаар – 4:3

Голы: Лонвейк, 9, Сирхейс, 42, 54, Бриттейн, 86 – Пэрротт, 19, Мийнанс, 21, Де Вит, 71

Незабитый пенальти: Мийнанс, 81 (АЗ Алкмаар)

Волендом – Спарта – 0:1

Гол: Лауритсен, 80 (пен.)

Гоу Эхед Иглс – Гронинген – 1:1

Голы: Сурай, 41 – де Йонге, 61

Бреда – Телстар – 0:1

Гол: Броувэр, 77

Эксельсиор – Зволле – 2:1

Голы: Науйокс, 20, Йегоян, 78 – Томас, 48

Хераклес – Херенвен – 0:3

Голы: Тренсков, 55, Загаритис, 77, Ривьера, 90+5 (пен.)

Таблица чемпионата Нидерландов 2025/26