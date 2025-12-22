Таблица Эредивизи. Аякс сохранил топ-3, ничья Фейеноорда, камбек ПСВ
20–21 декабря состоялись матчи 17-го тура чемпионата Нидерландов 2025/26
С 20 по 21 декабря состоялись матчи 17-го тура чемпионата Нидерландов (Эредивизи) 2025/26.
Лидер чемпионата ПСВ с камбеком переиграл Утрехт со счетом 2:1 благодаря голам Рикардо Пепи и Ивана Перишича.
Фейеноорд Робина ван Перси потерял очки в домашнем поединке против Твенте – 1:1.
Аякс на выезде сыграл вничью с Неймегеном – конкурентом за позицию в топ-3. Встреча завершилась со счетом 2:2.
Топ-8 Эредивизи: ПСВ (46), Фейеноорд (35), Аякс (30), Неймеген (29), Гронинген (27), АЗ Алкмаар (25), Твенте (25), Утрехт (23).
Матчи 18-го тура состоятся уже в 2026 года – вторая половина сезона стартует 9 января.
Чемпионат Нидерландов 2025/26. 17-й тур, 20–21 декабря
Утрехт – ПСВ – 1:2
Голы: ван дер Хорн, 31 – Пепи, 52, Перишич, 76
Удаление: Шутен, 88 (ПСВ)
Фейеноорд – Твенте – 1:1
Голы: Борхес, 74 – Ротс, 19
Удаление: Валенте, 75 (Фейеноорд)
Неймеген – Аякс – 2:2
Голы: Линссен, 3, Уаисса, 46 – Дольберг, 38, Годтс, 44
Удаление: Уаисса, 59 (Неймеген)
Фортуна – АЗ Алкмаар – 4:3
Голы: Лонвейк, 9, Сирхейс, 42, 54, Бриттейн, 86 – Пэрротт, 19, Мийнанс, 21, Де Вит, 71
Незабитый пенальти: Мийнанс, 81 (АЗ Алкмаар)
Волендом – Спарта – 0:1
Гол: Лауритсен, 80 (пен.)
Гоу Эхед Иглс – Гронинген – 1:1
Голы: Сурай, 41 – де Йонге, 61
Бреда – Телстар – 0:1
Гол: Броувэр, 77
Эксельсиор – Зволле – 2:1
Голы: Науйокс, 20, Йегоян, 78 – Томас, 48
Хераклес – Херенвен – 0:3
Голы: Тренсков, 55, Загаритис, 77, Ривьера, 90+5 (пен.)
Таблица чемпионата Нидерландов 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|17
|15
|1
|1
|52 - 21
|10.01.26 21:00 ПСВ Эйндховен - Эксельсиор21.12.25 Утрехт 1:2 ПСВ Эйндховен13.12.25 ПСВ Эйндховен 4:3 Хераклес06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен
|46
|2
|Фейеноорд
|17
|11
|2
|4
|42 - 21
|11.01.26 13:15 Херенвен - Фейеноорд21.12.25 Фейеноорд 1:1 Твенте14.12.25 Аякс 2:0 Фейеноорд06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд23.11.25 Фейеноорд 2:4 НЕК Неймеген
|35
|3
|Аякс
|17
|8
|6
|3
|32 - 22
|11.01.26 15:30 Телстар - Аякс20.12.25 НЕК Неймеген 2:2 Аякс14.12.25 Аякс 2:0 Фейеноорд06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор
|30
|4
|НЕК Неймеген
|17
|8
|5
|4
|43 - 29
|09.01.26 21:00 НЕК Неймеген - Утрехт20.12.25 НЕК Неймеген 2:2 Аякс13.12.25 Телстар 2:2 НЕК Неймеген07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам23.11.25 Фейеноорд 2:4 НЕК Неймеген
|29
|5
|Гронинген
|17
|8
|3
|6
|25 - 22
|10.01.26 22:00 Гронинген - НАК Бреда21.12.25 Гоу Эхед Иглс 1:1 Гронинген13.12.25 Гронинген 3:0 Волендам05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген23.11.25 Гронинген 2:2 Зволле
|27
|6
|АЗ Алкмаар
|16
|7
|4
|5
|31 - 28
|10.01.26 17:30 АЗ Алкмаар - Волендам21.12.25 Фортуна Ситтард 4:3 АЗ Алкмаар07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар23.11.25 Херенвен 3:1 АЗ Алкмаар09.11.25 АЗ Алкмаар 1:5 ПСВ Эйндховен
|25
|7
|Твенте
|17
|6
|7
|4
|26 - 21
|10.01.26 19:45 Твенте - Зволле21.12.25 Фейеноорд 1:1 Твенте14.12.25 Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар22.11.25 Волендам 1:1 Твенте
|25
|8
|Утрехт
|17
|6
|5
|6
|28 - 23
|09.01.26 21:00 НЕК Неймеген - Утрехт21.12.25 Утрехт 1:2 ПСВ Эйндховен14.12.25 НАК Бреда 1:1 Утрехт07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт
|23
|9
|Херенвен
|17
|6
|5
|6
|29 - 26
|11.01.26 13:15 Херенвен - Фейеноорд20.12.25 Хераклес 0:3 Херенвен14.12.25 Спарта Роттердам 0:3 Херенвен06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен23.11.25 Херенвен 3:1 АЗ Алкмаар
|23
|10
|Спарта Роттердам
|17
|7
|2
|8
|18 - 31
|11.01.26 17:45 Спарта Роттердам - Хераклес21.12.25 Волендам 0:1 Спарта Роттердам14.12.25 Спарта Роттердам 0:3 Херенвен07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард
|23
|11
|Фортуна Ситтард
|17
|6
|3
|8
|25 - 29
|11.01.26 15:30 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард21.12.25 Фортуна Ситтард 4:3 АЗ Алкмаар13.12.25 Зволле 1:0 Фортуна Ситтард06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард
|21
|12
|Эксельсиор
|16
|6
|1
|9
|16 - 27
|10.01.26 21:00 ПСВ Эйндховен - Эксельсиор20.12.25 Эксельсиор 2:1 Зволле05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор08.11.25 Эксельсиор 1:2 Хераклес
|19
|13
|Гоу Эхед Иглс
|17
|4
|7
|6
|26 - 29
|11.01.26 15:30 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард21.12.25 Гоу Эхед Иглс 1:1 Гронинген14.12.25 Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс
|19
|14
|Зволле
|17
|5
|4
|8
|21 - 38
|10.01.26 19:45 Твенте - Зволле20.12.25 Эксельсиор 2:1 Зволле13.12.25 Зволле 1:0 Фортуна Ситтард06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен23.11.25 Гронинген 2:2 Зволле
|19
|15
|Телстар
|17
|3
|6
|8
|20 - 27
|11.01.26 15:30 Телстар - Аякс20.12.25 НАК Бреда 0:1 Телстар13.12.25 Телстар 2:2 НЕК Неймеген06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт
|15
|16
|Волендам
|17
|3
|5
|9
|19 - 31
|10.01.26 17:30 АЗ Алкмаар - Волендам21.12.25 Волендам 0:1 Спарта Роттердам13.12.25 Гронинген 3:0 Волендам07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам22.11.25 Волендам 1:1 Твенте
|14
|17
|Хераклес
|17
|4
|2
|11
|26 - 44
|11.01.26 17:45 Спарта Роттердам - Хераклес20.12.25 Хераклес 0:3 Херенвен13.12.25 ПСВ Эйндховен 4:3 Хераклес06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс
|14
|18
|НАК Бреда
|17
|3
|4
|10
|16 - 26
|10.01.26 22:00 Гронинген - НАК Бреда20.12.25 НАК Бреда 0:1 Телстар14.12.25 НАК Бреда 1:1 Утрехт07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен
|13
