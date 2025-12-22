Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Таблица Эредивизи. Аякс сохранил топ-3, ничья Фейеноорда, камбек ПСВ
Чемпионат Нидерландов
Утрехт
21.12.2025 13:15 – FT 1 : 2
ПСВ Эйндховен
Нидерланды
20–21 декабря состоялись матчи 17-го тура чемпионата Нидерландов 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

С 20 по 21 декабря состоялись матчи 17-го тура чемпионата Нидерландов (Эредивизи) 2025/26.

Лидер чемпионата ПСВ с камбеком переиграл Утрехт со счетом 2:1 благодаря голам Рикардо Пепи и Ивана Перишича.

Фейеноорд Робина ван Перси потерял очки в домашнем поединке против Твенте – 1:1.

Аякс на выезде сыграл вничью с Неймегеном – конкурентом за позицию в топ-3. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Топ-8 Эредивизи: ПСВ (46), Фейеноорд (35), Аякс (30), Неймеген (29), Гронинген (27), АЗ Алкмаар (25), Твенте (25), Утрехт (23).

Матчи 18-го тура состоятся уже в 2026 года – вторая половина сезона стартует 9 января.

Чемпионат Нидерландов 2025/26. 17-й тур, 20–21 декабря

Утрехт – ПСВ – 1:2

Голы: ван дер Хорн, 31 – Пепи, 52, Перишич, 76

Удаление: Шутен, 88 (ПСВ)

Фейеноорд – Твенте – 1:1

Голы: Борхес, 74 – Ротс, 19

Удаление: Валенте, 75 (Фейеноорд)

Неймеген – Аякс – 2:2

Голы: Линссен, 3, Уаисса, 46 – Дольберг, 38, Годтс, 44

Удаление: Уаисса, 59 (Неймеген)

Фортуна – АЗ Алкмаар – 4:3

Голы: Лонвейк, 9, Сирхейс, 42, 54, Бриттейн, 86 – Пэрротт, 19, Мийнанс, 21, Де Вит, 71

Незабитый пенальти: Мийнанс, 81 (АЗ Алкмаар)

Волендом – Спарта – 0:1

Гол: Лауритсен, 80 (пен.)

Гоу Эхед Иглс – Гронинген – 1:1

Голы: Сурай, 41 – де Йонге, 61

Бреда – Телстар – 0:1

Гол: Броувэр, 77

Эксельсиор – Зволле – 2:1

Голы: Науйокс, 20, Йегоян, 78 – Томас, 48

Хераклес – Херенвен – 0:3

Голы: Тренсков, 55, Загаритис, 77, Ривьера, 90+5 (пен.)

Таблица чемпионата Нидерландов 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 17 15 1 1 52 - 21 10.01.26 21:00 ПСВ Эйндховен - Эксельсиор21.12.25 Утрехт 1:2 ПСВ Эйндховен13.12.25 ПСВ Эйндховен 4:3 Хераклес06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен 46
2 Фейеноорд 17 11 2 4 42 - 21 11.01.26 13:15 Херенвен - Фейеноорд21.12.25 Фейеноорд 1:1 Твенте14.12.25 Аякс 2:0 Фейеноорд06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд23.11.25 Фейеноорд 2:4 НЕК Неймеген 35
3 Аякс 17 8 6 3 32 - 22 11.01.26 15:30 Телстар - Аякс20.12.25 НЕК Неймеген 2:2 Аякс14.12.25 Аякс 2:0 Фейеноорд06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор 30
4 НЕК Неймеген 17 8 5 4 43 - 29 09.01.26 21:00 НЕК Неймеген - Утрехт20.12.25 НЕК Неймеген 2:2 Аякс13.12.25 Телстар 2:2 НЕК Неймеген07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам23.11.25 Фейеноорд 2:4 НЕК Неймеген 29
5 Гронинген 17 8 3 6 25 - 22 10.01.26 22:00 Гронинген - НАК Бреда21.12.25 Гоу Эхед Иглс 1:1 Гронинген13.12.25 Гронинген 3:0 Волендам05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген23.11.25 Гронинген 2:2 Зволле 27
6 АЗ Алкмаар 16 7 4 5 31 - 28 10.01.26 17:30 АЗ Алкмаар - Волендам21.12.25 Фортуна Ситтард 4:3 АЗ Алкмаар07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар23.11.25 Херенвен 3:1 АЗ Алкмаар09.11.25 АЗ Алкмаар 1:5 ПСВ Эйндховен 25
7 Твенте 17 6 7 4 26 - 21 10.01.26 19:45 Твенте - Зволле21.12.25 Фейеноорд 1:1 Твенте14.12.25 Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар22.11.25 Волендам 1:1 Твенте 25
8 Утрехт 17 6 5 6 28 - 23 09.01.26 21:00 НЕК Неймеген - Утрехт21.12.25 Утрехт 1:2 ПСВ Эйндховен14.12.25 НАК Бреда 1:1 Утрехт07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт 23
9 Херенвен 17 6 5 6 29 - 26 11.01.26 13:15 Херенвен - Фейеноорд20.12.25 Хераклес 0:3 Херенвен14.12.25 Спарта Роттердам 0:3 Херенвен06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен23.11.25 Херенвен 3:1 АЗ Алкмаар 23
10 Спарта Роттердам 17 7 2 8 18 - 31 11.01.26 17:45 Спарта Роттердам - Хераклес21.12.25 Волендам 0:1 Спарта Роттердам14.12.25 Спарта Роттердам 0:3 Херенвен07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард 23
11 Фортуна Ситтард 17 6 3 8 25 - 29 11.01.26 15:30 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард21.12.25 Фортуна Ситтард 4:3 АЗ Алкмаар13.12.25 Зволле 1:0 Фортуна Ситтард06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард 21
12 Эксельсиор 16 6 1 9 16 - 27 10.01.26 21:00 ПСВ Эйндховен - Эксельсиор20.12.25 Эксельсиор 2:1 Зволле05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор08.11.25 Эксельсиор 1:2 Хераклес 19
13 Гоу Эхед Иглс 17 4 7 6 26 - 29 11.01.26 15:30 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард21.12.25 Гоу Эхед Иглс 1:1 Гронинген14.12.25 Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс 19
14 Зволле 17 5 4 8 21 - 38 10.01.26 19:45 Твенте - Зволле20.12.25 Эксельсиор 2:1 Зволле13.12.25 Зволле 1:0 Фортуна Ситтард06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен23.11.25 Гронинген 2:2 Зволле 19
15 Телстар 17 3 6 8 20 - 27 11.01.26 15:30 Телстар - Аякс20.12.25 НАК Бреда 0:1 Телстар13.12.25 Телстар 2:2 НЕК Неймеген06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт 15
16 Волендам 17 3 5 9 19 - 31 10.01.26 17:30 АЗ Алкмаар - Волендам21.12.25 Волендам 0:1 Спарта Роттердам13.12.25 Гронинген 3:0 Волендам07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам22.11.25 Волендам 1:1 Твенте 14
17 Хераклес 17 4 2 11 26 - 44 11.01.26 17:45 Спарта Роттердам - Хераклес20.12.25 Хераклес 0:3 Херенвен13.12.25 ПСВ Эйндховен 4:3 Хераклес06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс 14
18 НАК Бреда 17 3 4 10 16 - 26 10.01.26 22:00 Гронинген - НАК Бреда20.12.25 НАК Бреда 0:1 Телстар14.12.25 НАК Бреда 1:1 Утрехт07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен 13
Полная таблица

События матча

89’
Йерди Схаутен (ПСВ Эйндховен) получает красную карточку.
76’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (ПСВ Эйндховен), асcист Йоей Верман.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Рикардо Пепи (ПСВ Эйндховен), асcист Серджино Дест.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Мике ван дер Хорн (Утрехт), асcист Сибе Хореман.
Марокко – Коморские острова – 2:0. Шедевральная бисиклета. Видео голов
Коринтианс и Васко да Гама определили обладателя Кубка Бразилии 2025
Эвертон – Арсенал – 0:1. Пенальти Дьекереша, желтая Миколенко. Видео гола
Твенте Гронинген Херенвен НЕК Неймеген АЗ Алкмаар Утрехт Хераклес Эксельсиор Спарта Роттердам Аякс Зволле чемпионат Нидерландов по футболу Фейеноорд НАК Бреда Волендам ПСВ Гоу Эхед Иглс видео голов и обзор Телстар Фортуна Ситтард статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
