ОФИЦИАЛЬНО. Названы все претенденты на Золотой мяч

Среди фаворитов – Дембеле, Салах и Ямаль

Getty Images/Global Images Ukraine. Ямаль и Дембеле

Официально объявлены все 30 игроков, которые претендуют на Золотой мяч. Победитель будет объявлен 22 сентября в Париже.

Действующим обладателем награды является испанский хавбек Манчестер Сити Родри.

На Золотой мяч номинированы Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Усман Дембеле (ПСЖ) Джуд Беллингем (Реал), Дезире Дуэ (ПСЖ), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Виктор Дьокереш (Спортинг/Арсенал), Ашраф Хакими (ПСЖ), Гарри Кейн (Бавария), Хвича Кварацхелия (ПСЖ), Роберт Левандовски (Барселона), Алексис Маккалистер (Ливерпуль), Лаутаро Мартинес (Интер), Скотт Мактоминей (Наполи), Килиан Мбаппе (Реал), Нуну Мендеш (ПСЖ), Жоау Невеш (ПСЖ), Педри (Барселона), Коул Палмер (Челси), Майкл Олисе (Бавария), Рафинья Диас (Барселона), Деклан Райс (Арсенал), Фабиан Руис (ПСЖ), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Винисиус Жуниор (Реал), Мохамед Салах (Ливерпуль), Флориан Виртц (Байер, Ливерпуль), Витинья (ПСЖ), Ламин Ямаль (Барселона), Дензел Дюмфрис (Интер), Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд).

Фаворитами считаются Дембеле, Салах и Ямаль.

