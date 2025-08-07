Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций
Житомирское Полесье успешно сыграло в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.
7 августа в 21:00 в словацком городе Прешов встречались Полесье и венгерский Пакш (3:0).
Голы у волков забили Александр Андриевский, Даниил Бескоровайный и Богдан Леднев.
Гол престижа от соперников был отменен после просмотра VAR. В конце игры был удален Богдан Михайличенко.
Ответная игра запланирована на 14 августа в Венгрии. Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной.
🏆 Лига конференций. Квалификация Q3
Первый матч. 7 августа. Прешов (Словакия)
Полесье (Украина) – Пакш (Венгрия) – 3:0
Голы: Андриевский, 41, Бескоровайный, 45+1, Леднев, 58
Удаление: Михайличенко, 90+2
Видео голов и обзор матча (ожидается)
Инфографика
События матча
