Житомирское Полесье успешно сыграло в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.

7 августа в 21:00 в словацком городе Прешов встречались Полесье и венгерский Пакш (3:0).

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі LIVE у Telegram Sport.ua

Голы у волков забили Александр Андриевский, Даниил Бескоровайный и Богдан Леднев.

Гол престижа от соперников был отменен после просмотра VAR. В конце игры был удален Богдан Михайличенко.

Ответная игра запланирована на 14 августа в Венгрии. Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной.

🏆 Лига конференций. Квалификация Q3

Первый матч. 7 августа. Прешов (Словакия)

Полесье (Украина) – Пакш (Венгрия) – 3:0

Голы: Андриевский, 41, Бескоровайный, 45+1, Леднев, 58

Удаление: Михайличенко, 90+2

Видео голов и обзор матча (ожидается)

Инфографика