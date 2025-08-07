Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
Лига конференций
Полесье
07.08.2025 21:00 – FT 3 : 0
Пакш
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
07 августа 2025, 23:12 | Обновлено 07 августа 2025, 23:22
4215
0

Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций

Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
ФК Полесье

Житомирское Полесье успешно сыграло в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.

7 августа в 21:00 в словацком городе Прешов встречались Полесье и венгерский Пакш (3:0).

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі LIVE у Telegram Sport.ua

Голы у волков забили Александр Андриевский, Даниил Бескоровайный и Богдан Леднев.

Гол престижа от соперников был отменен после просмотра VAR. В конце игры был удален Богдан Михайличенко.

Ответная игра запланирована на 14 августа в Венгрии. Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной.

🏆 Лига конференций. Квалификация Q3

Первый матч. 7 августа. Прешов (Словакия)

Полесье (Украина) – Пакш (Венгрия) – 3:0

Голы: Андриевский, 41, Бескоровайный, 45+1, Леднев, 58

Удаление: Михайличенко, 90+2

Видео голов и обзор матча (ожидается)

Инфографика

События матча

90’ +2
Богдан Михайличенко (Полесье) получает красную карточку.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Леднев (Полесье).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Данило Бескоровайный (Полесье).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Андриевский (Полесье).
ВИДЕО. Роналду отметился забитым мячом в товарищеском матче в Португалии
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
ВИДЕО. Богдан Михайличенко удален в компенсированное время матча Q3 ЛК
Руслан Ротань Пакш Полесье Житомир Лига конференций видео голов и обзор Александр Андриевский Богдан Леднев Даниил Бескоровайный
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
