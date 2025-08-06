В четверг, 7 августа, состоится поединок 3 раунда Лиги конференций, в котором будут играть житомирское «Полесье» и венгерский «Пакш». Игра состоится в Пряшеве (Словакия) на стадионе «Татран», начало – в 21:00 по киевскому времени.

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Команда Руслана Ротаня преодолела предыдущую стадию, разгромив «Санта-Колому» после сенсационного поражения в первой игре, и это была его первая победа в еврокубках. В новом сезоне УПЛ «Полесье» стартовало с победы над «Карпатами» и имеет амбиции повторить успех предыдущих лет.

«Пакш» является одной из самых результативных команд Венгрии, обладатель Кубка страны двух последних сезонов и имеет опыт выступлений в еврокубках.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Пакш» в украинской версии сайта.