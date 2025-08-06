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Лига конференций
Полесье
07.08.2025 21:00 - : -
Пакш
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Лига конференций
06 августа 2025, 17:55 |
128
0

Полесье – Пакш. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого поединка раунда Q3 Лиги конференций

06 августа 2025, 17:55 |
128
0
Полесье – Пакш. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В четверг, 7 августа, состоится поединок 3 раунда Лиги конференций, в котором будут играть житомирское «Полесье» и венгерский «Пакш». Игра состоится в Пряшеве (Словакия) на стадионе «Татран», начало – в 21:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Команда Руслана Ротаня преодолела предыдущую стадию, разгромив «Санта-Колому» после сенсационного поражения в первой игре, и это была его первая победа в еврокубках. В новом сезоне УПЛ «Полесье» стартовало с победы над «Карпатами» и имеет амбиции повторить успех предыдущих лет.

«Пакш» является одной из самых результативных команд Венгрии, обладатель Кубка страны двух последних сезонов и имеет опыт выступлений в еврокубках.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Пакш» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Полесье
7 августа 2025 -
21:00
Пакш
Тотал голов меньше 2.5 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Пакш Полесье Житомир Лига конференций текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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