Полесье – Пакш. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией первого поединка раунда Q3 Лиги конференций
В четверг, 7 августа, состоится поединок 3 раунда Лиги конференций, в котором будут играть житомирское «Полесье» и венгерский «Пакш». Игра состоится в Пряшеве (Словакия) на стадионе «Татран», начало – в 21:00 по киевскому времени.
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Команда Руслана Ротаня преодолела предыдущую стадию, разгромив «Санта-Колому» после сенсационного поражения в первой игре, и это была его первая победа в еврокубках. В новом сезоне УПЛ «Полесье» стартовало с победы над «Карпатами» и имеет амбиции повторить успех предыдущих лет.
«Пакш» является одной из самых результативных команд Венгрии, обладатель Кубка страны двух последних сезонов и имеет опыт выступлений в еврокубках.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Пакш» в украинской версии сайта.
21:00
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