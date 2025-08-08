Ротань объяснил победу Полесья в Лиге конференций: «Это разочаровывает»

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань поделился эмоциями после победы «волков над венгерской командой «Пакш» (3:0) в первом матче квалификации Лиги конференций.

«Эмоциональный матч. Я очень доволен, что с результатом есть и качество игры. Это, пожалуй, больше всего радует. Я ребятам сказал, что это только первый тайм. Нас в Венгрии ждет очень тяжелый матч. Если брать в целом сегодняшнюю игру, то может показаться, что она была легкой по счету, но энергозатратной – 100%.

Сегодня очень много было борьбы, много каблуков, но я доволен, что после того, как мы боролись, выигрывали вторые мячи, которые мы играли на мяче, расставлялись, были в структуре. Этот факт радует.

Единственное, что немного, я ребятам тоже это сказал, расстроился из-за того, что после 3:0 мы начали баловаться. Не развивать, а где-то моменты, которыми нужно убивать эту игру, мы немного начали баловаться.

И этот факт немного разочаровывает. Но с другой стороны, ребята уже понимают, что они хотят получать удовольствие. Я думаю, что мы по этой теме еще поговорим», – сказал Ротань.

Ранее сообщалось, что Буткевич заговорил о маньяке после победы Полесья в Лиге конференций