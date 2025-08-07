Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
Лига конференций
Полесье
07.08.2025 21:00 – FT 3 : 0
Пакш
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
07 августа 2025, 22:57 | Обновлено 07 августа 2025, 23:02
2972
16

Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК

Подопечные Ротаня уверенно контролировали игру и забили три безответных мяча

07 августа 2025, 22:57 | Обновлено 07 августа 2025, 23:02
2972
16
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Лига конференций. Раунд Q3. Первый матч

«Полесье» – «Пакш» – 3:0

Гол: Андриевский, 41, Бескоровайный, 45+1, Леднев, 58

Предупреждения: Сарапий, 27, Крушинский, 49

Удаление: Михайличенко, 90+2 (грубая игра)

«Полесье»: Волынец – Кравченко (Хадрой, 87), Сарапий, Бескоровайный, Михайличенко – Бабенко, Андриевский (Таллес Коста, 78) – Гуцуляк, Леднев (Йосефи, 78), Крушинский (Назаренко, 63) – Филиппов (Гайдучик, 63)

«Пакш»: Ковачик – Сабо, Киньик, Вечей – Гинора, Папп, Балог (Ошват, 46), Виндекер, Зеке – Гарасти (Ган, 46), Тот (Беде, 65)

Арбитр: Юаким Эстлинг (Швеция)

Стадион: «Татран» (Прешов)

ПОЛЕСЬЕ - ПАКШ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Богдан Михайличенко удален в компенсированное время матча Q3 ЛК
ВИДЕО. Гол в ворота Полесья не был засчитан после просмотра VAR
Пакш Полесье Житомир Лига конференций отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(46)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Бокс | 07 августа 2025, 09:53 2
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»

Джаррелл Миллер поделился мнением о потенциальном поединке с чемпионом мира

Экс-звезда Динамо удивило заявлением: «На этот вопрос я не могу ответить»
Футбол | 07 августа 2025, 21:19 0
Экс-звезда Динамо удивило заявлением: «На этот вопрос я не могу ответить»
Экс-звезда Динамо удивило заявлением: «На этот вопрос я не могу ответить»

Беньямин Вербич заявил, что очень любит Динамо

Последняя надежда Юнайтед? Зачем клуб взял директором спеца из Формулы-1
Футбол | 07.08.2025, 13:42
Последняя надежда Юнайтед? Зачем клуб взял директором спеца из Формулы-1
Последняя надежда Юнайтед? Зачем клуб взял директором спеца из Формулы-1
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Теннис | 07.08.2025, 04:05
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Бокс | 06.08.2025, 23:34
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Комментарии 16
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Калініченко
Молодці хлопці. Гарний матч видали!
Ответить
+9
sahka1981
Ну нормально грали. Не скажеш, що прямо домінували, але рахунок 3-0. Крушинський два голи зробив. І Волинець молодець, вихід один в один засейвив.
З перемогою!
Ответить
+9
Dynamo forever
Очень жаль что в следующем раунде фиалки...Эх. Но будем верить!!!
А сейчас молодцы!
Ответить
+8
roman75zpr
О, это уже чувствуется рука Усика)
Ответить
+7
VARioR
Вовки молодці -- розкатали мадяр! Трохи дьогтю, що схопили червону, але на прохід це не повинно вплинути.
Ответить
+6
Oleg
Здається це перший матч Бескоровайного після довгого відновлення після травми. Радий що гарно увійшов у гру. Сподіваюсь буде прогресувати і надалі.
Ответить
+5
Володимир Деркач
Той випадок, коли повинен визнати, що житомиряни ГРАЛИ у футбол, були креативними, віддавалися боротьбі. Головне тепер не втрачати тонусу, оскільки угорці здатні усе змінити, вони і зроблять ставку саме на гру - відповідь.
Ответить
+5
serhiy11
Більш менш хороша гра і головне рахунок ! Так всі стогнали - Ротань те ,Ротань се . Думаю в Полісся все буде ок !!! Реабілітувалися ,молодці !!!
Ответить
+5
Показать Скрыть 3 ответа
ТвояМамка
Шо за лев этот тигр?!
Так и Фиорентину хлопнуть можно))
Ответить
+1
avk2307
Молодці
Ответить
+1
Перший Серед Рівних
Думаю Фиорентине стоит начинать волноваться.
Ответить
0
mini.f
Эта победа только подтверждает мою уверенность по поводу непонятного поражения в первой игре еврокубка. Ребята явно тогда сдавали игру, чтобы потом раскрутить президента клуба на гораздо большие премиальные в ответной игре. И они добились своего. Молодцы...
Ответить
-3
Alexander Киев
Вітаю з перемогою! Молодці 👌
Матч відповідь - формальність, готуйтесь до Фіорентини 🫡
Ответить
-4
Популярные новости
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40 1
Бокс
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 23:55 6
Теннис
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 30
Футбол
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
05.08.2025, 21:33 7
Футбол
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
05.08.2025, 19:35 37
Футбол
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
06.08.2025, 15:35 1
Футбол
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 23
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем