Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
Подопечные Ротаня уверенно контролировали игру и забили три безответных мяча
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
Лига конференций. Раунд Q3. Первый матч
«Полесье» – «Пакш» – 3:0
Гол: Андриевский, 41, Бескоровайный, 45+1, Леднев, 58
Предупреждения: Сарапий, 27, Крушинский, 49
Удаление: Михайличенко, 90+2 (грубая игра)
«Полесье»: Волынец – Кравченко (Хадрой, 87), Сарапий, Бескоровайный, Михайличенко – Бабенко, Андриевский (Таллес Коста, 78) – Гуцуляк, Леднев (Йосефи, 78), Крушинский (Назаренко, 63) – Филиппов (Гайдучик, 63)
«Пакш»: Ковачик – Сабо, Киньик, Вечей – Гинора, Папп, Балог (Ошват, 46), Виндекер, Зеке – Гарасти (Ган, 46), Тот (Беде, 65)
Арбитр: Юаким Эстлинг (Швеция)
Стадион: «Татран» (Прешов)
З перемогою!
А сейчас молодцы!
Так и Фиорентину хлопнуть можно))
Матч відповідь - формальність, готуйтесь до Фіорентини 🫡