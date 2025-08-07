Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Лига конференций. Раунд Q3. Первый матч

«Полесье» – «Пакш» – 3:0

Гол: Андриевский, 41, Бескоровайный, 45+1, Леднев, 58

Предупреждения: Сарапий, 27, Крушинский, 49

Удаление: Михайличенко, 90+2 (грубая игра)

«Полесье»: Волынец – Кравченко (Хадрой, 87), Сарапий, Бескоровайный, Михайличенко – Бабенко, Андриевский (Таллес Коста, 78) – Гуцуляк, Леднев (Йосефи, 78), Крушинский (Назаренко, 63) – Филиппов (Гайдучик, 63)

«Пакш»: Ковачик – Сабо, Киньик, Вечей – Гинора, Папп, Балог (Ошват, 46), Виндекер, Зеке – Гарасти (Ган, 46), Тот (Беде, 65)

Арбитр: Юаким Эстлинг (Швеция)

Стадион: «Татран» (Прешов)

ПОЛЕСЬЕ - ПАКШ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА