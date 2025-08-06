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07.08.2025 21:00 - : -
Пакш
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06 августа 2025, 17:00 | Обновлено 06 августа 2025, 17:20
264
0

Полесье – Пакш. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Венгерский барьер для «волков»

06 августа 2025, 17:00 | Обновлено 06 августа 2025, 17:20
264
0
Полесье – Пакш. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Коллаж Sport.ua

В четверг, 7 августа, состоится поединок 3-го раунда Лиги конференций, в котором житомирское «Полесье» встретится с венгерским «Пакшем». Домашняя для «волков» встреча состоится в Прешове (Словакия) на стадионе «Татран», игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

Полесье

Житомирская команда второй сезон подряд завоевала путевку в квалификацию Лиги конференций. В прошлом году для «волков» непреодолимым барьером стала «Олимпия» из Любляны, которой «Полесье» проиграло в обоих встречах 2-го квалификационного раунда. Неудачно житомиряне стартовали на евроарене и в этом году, сенсационно уступив андоррской «Санта-Коломе». Но в ответном матче подопечные Руслана Ротаня разгромили андоррцев и вышли в следующую стадию Лиги конференций, при этом одержав свою первую победу в еврокубках.

После международных матчей настал черед стартовать в Украинской Премьер-лиге. И первым соперником «Полесья» стали «Карпаты», с которыми «волки» вели отчаянную борьбу за еврокубковую зону в прошлом сезоне. Житомиряне в первом тайме дважды поразили ворота «львов» и затем уверенно довели игру до победного окончания. В двух предыдущих чемпионатах «волки» занимали высокие места (пятое и четвертое), поэтому можно не сомневаться, что и в новом первенстве житомирская команда будет стремиться как минимум повторить подобное достижение.

Похоже, неплохо адаптировался в новом коллективе форвард Николай Гайдучик, забивший уже два гола за «Полесье». В первом поединке с «Пакшем» житомирской команде не сможет помочь опорный полузащитник Руслан Бабенко, который получил два предупреждения в противостояниях с «Санта-Коломой».

Пакш

В прошлом сезоне «Пакш» занял третье место высшего дивизиона чемпионата Венгрии. Обращает на себя внимание атакующий потенциал «атомных», ведь они стали самой результативной командой лиги. А лучшим бомбардиром чемпионата стал 38-летний форвард «Пакша» Даниэль Беде, забивший 15 голов. Кроме того, «зелено-белые» выиграли национальный Кубок, в финальном противостоянии одолев «Ференцварош» со счетом 2:1. При этом кубковый триумф покорился «Пакшу» второй год подряд: в сезоне 2023/2024 команда Дьордя Богнара в финале обыграла тот же «Ференцварош» со счетом 2:0. В новом чемпионате Венгрии уже сыграно два тура, в которых «атомные» набрали 4 очка.

«Пакш» вышел в элиту венгерского футбола в 2006-м году и с того времени неизменно находился среди сильнейших команд своей страны. В 2011-м «зелено-белые» неожиданно стали вице-чемпионами, впервые пробившись на евроарену. В Лиге Европы «атомные» сумели пройти два раунда квалификации, затем по итогам двухматчевого противостояния уступив шотландскому «Хартсу». В прошлом еврокубковом сезоне «Пакш» в первом квалификационном раунде Лиги Европы проиграл румынскому «Корвинулу», прошел два раунда квалификации Лиги конференций (победы над кипрским АЕК Ларнака и черногорским «Морнаром») и в матчах за путевку в основной раунд евротурнира уступил чешской «Младе-Болеслав».

Нынешнюю еврокампанию «зелено-белые» также начали в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы, где уступили румынскому «Клужу». Далее «Пакш» провел двухматчевое противостояние 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против словенского «Марибора», в котором команда Беде завоевала путевку в следующую стадию.

Статистика встреч

«Полесье» и «Пакш» ранее в официальных матчах не встречались.

Прогноз на противостояние

Букмекеры в первом матче фаворитом, хоть и не явным, видят житомирскую команду. Считаем, что команды в Прешове будут демонстрировать осторожную игру. Поэтому нашей ставкой будет тотал голов меньше 2.5.

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Кудрик, Крушинский, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко, Андриевский, Таллес, Йосефи, Назаренко, Гайдучик, Гуцуляк.

«Пакш»: Ковачик, Киньик, Сабо, Вечей, Гинора, Виндекер, Папп, Хорват, Зеке, Дюркич, Тот.

Прогноз Sport.ua
Полесье
7 августа 2025 -
21:00
Пакш
Тотал голов меньше 2.5 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Лига конференций Полесье Житомир Пакш прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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