Последняя надежда Юнайтед? Зачем клуб взял директором спеца из Формулы-1

Прошлый сезон, несомненно, выдался абсолютно худшим в современной истории «Манчестер Юнайтед». 20-кратный чемпион Англии вместо борьбы за очередное «золото» или хотя бы зону Лиги чемпионов оказался в когорте безоговорочных аутсайдеров турнира, едва-едва финишировав на 15-й позиции, да и то обойдя «Вулверхэмптон», с которым «красные дьяволы» набрали поровну очков, лишь по дополнительным показателям – таким как разница мячей.

Столь катастрофические результаты стали отражением затяжного кризиса, в который угодил клуб после ухода с должности менеджера легендарного шотландца Алекса Фергюсона в 2013 году. С тех пор руководить манкунианцами брались многие авторитетные и известные наставники: от Дэвида Мойеса до Эрика тен Хага, а ныне управлять первой командой «красных дьяволов» доверено молодому и, как считается, прогрессивному португальцу Рубену Амориму, сделавшему себе имя благодаря успешной работе в лиссабонском «Спортинге».

Впрочем, пока у «Юнайтед» не получается ничего хорошего, хотя несколько попыток переломить откровенно неудачно складывающийся вектор развития уже предпринималось, причем в относительно недалеком прошлом. Так, после прихода к управлению клубом химического магната сэра Джима Рэтклиффа в «Манчестер Юнайтед» произошел целый ряд громких назначений на ключевые должности, за которым последовали массовые увольнения рядовых сотрудников.

Однако глобальной и мгновенной пользы приход на «Олд Траффорд» Омара Беррады и других не дал, и теперь Рэтклифф вместе со своими советниками предпринял новую и, возможно, даже последнюю (по крайней мере, для нынешних собственников) попытку реанимировать некогда величественного гранда английского футбола.

В последних числах июля МЮ официально объявил о двух назначениях на, как было отмечено в коммюнике, «ключевые должности в руководстве клуба». Речь о Майке Сансони и Кирстин Фербер, которые стали директором по данным и директором по персоналу «Манчестер Юнайтед» соответственно.

О Кирстин Фербер известно, что она до этого пять лет проработала директором по персоналу на телеканале Channel 4, а также трудилась в таких организациях, как BBC Worldwide и 20th Century Fox. У нее также есть опыт работы в спорте в качестве неисполнительного директора British Wheelchair Basketball, а ранее – в Лондонской футбольной ассоциации.

К исполнению своих обязанностей Фербер, как ожидается, приступит с начала осени, а отвечать ей предстоит за развитие кадрового состава и культуры клуба. В целом речь идет о типичной менеджерской деятельности, без которой невозможна ни одна современная серьезная структура, однако прямого влияния на спортивные результаты Кирстин иметь, очевидно, не будет.

Другое дело – Майк Сансони. Его последним местом работы была должность старшего инженера по производительности в команде Формулы-1 Mercedes-AMG Petronas, где он провел последние одиннадцать лет и внес свой вклад в восемь победных сезонов чемпионата мира.

Сансони будет напрямую подчиняться генеральному директору «Манчестер Юнайтед» Омару Берраде и будет отвечать за «трансформацию возможностей клуба в области данных и искусственного интеллекта, используя свой опыт в машинном обучении и передовом моделировании в Формуле-1», как говорится на официальном сайте клуба.

Майку поручено сделать «Манчестер Юнайтед» организацией, прежде всего, работающей на основе данных, внедрив в футбольный клуб в целом прогностическое и основанное на искусственном интеллекте принятие решений. Несмотря на то, что в клубе произошли существенные кадровые и финансовые сокращения, для Сансони деньги найдутся. В частности, «красные дьяволы» уже анонсировали набор сотрудников на должности, связанные с аналитикой и обработкой данных, собранных при помощи программного обеспечения и специализированных платформ. Ожидается, что специалисту, пришедшему в футбол из Формулы-1, будет дан полный карт-бланш на формирование собственной небольшой команды аналитиков.

Приглашением Сансони в «Манчестер Юнайтед», очевидно, рассчитывают, что победный настрой и опыт Майка наконец-то поможет навести порядок в хаосе, царившем на «Олд Траффорд» в последние годы, что и привело к катастрофическому падению спортивных результатов команды в минувшем сезоне.

Кроме того, британские издания отмечают, что Сансони не появился в «Манчестер Юнайтед» случайно. Выбор в его пользу связан с тем, что Майк имеет хорошие личностные отношения с сэром Джимом Рэтклиффом. Совладелец «красных дьяволов» хорошо знаком с Сансони благодаря тому, что является миноритарным владельцем акций команды Mercedes-AMG Petronas, и, похоже, твердо убежден, что этот гуру данных способен на чудеса и в Манчестере.

x.com. Майк Сансони

Сам Сансони уже активно участвует в летней трансферной кампании клуба, в частности, предоставив свои рекомендации в вопросах приобретения «красными дьяволами» Бриана Мбемо из «Брентфорда» и Матеуса Куньи из «Вулверхэмптона».

«Я невероятно горжусь тем, что присоединился к «Манчестер Юнайтед» в качестве директора по данным, в оперативное подчинение к генеральному директору клуба Омару Берраде. Мне очень повезло реализовать две работы моей мечты. После феноменального периода в Формуле-1 для меня большая честь стать частью крупнейшего клуба мирового футбола», – заявил Сансони. «За последние несколько месяцев мы уже добились значительного прогресса. Новые методологии начинают обретать форму, а два замечательных приобретения, Матеуса Куньи и Бриана Мбемо, уже отражают некоторые результаты этого раннего опыта моего сотрудничества с клубом. Хочу подчеркнуть, что мне досталась блестящая команда: умная, преданная своему делу и жаждущая перемен, и вместе мы создаем первоклассную систему обработки данных и искусственного интеллекта для принятия решений в команде и клубе в целом. Задачи, стоящие перед нами, невероятно серьезные, но и возможности для их реализации великолепны».

Очевидно, что после ряда неудач и провалов в «Манчестер Юнайтед» действительно всерьез решили довериться новейшим технологиям и специалистам, которые с ними работают. Согласно статистике, Мбемо действительно за последние два сезона превосходил в плане результативности в английской Премьер-лиге Маркуса Рэшфорда, от которого «Юнайтед» в конечном итоге решил избавиться, отправив в аренду в «Барселону». С другой стороны, искусственный интеллект, по крайней мере, на нынешнем этапе своего развития, не способен учесть еще массу второстепенных факторов (как, например, адаптационные процессы в новом клубе), которые могут напрямую влиять на результативность новичков «красных дьяволов», а потому делать ставку только на ИИ рискованно…

Впрочем, пока в «Юнайтед» выражают очевидную веру в своего рода цифровую трансформацию, а то и вовсе революцию. Для клуба, который неоднократно сбивался с пути после ухода сэра Алекса Фергюсона, нынешние новые назначения представляют собой истинную надежду на лучшее. И завсегдатаям «Олд Траффорд» остается только надеяться, что на этот раз все сложится исключительно так, как надо...