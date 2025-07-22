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  4. Мбемо или Рэшфорд? Статистика нападающих в АПЛ с сезона 2023/24
Англия
22 июля 2025, 18:11 |
112
0

Мбемо или Рэшфорд? Статистика нападающих в АПЛ с сезона 2023/24

Новый нападающий «Ман Юнайтед» выглядит эффективнее своего предшественника

22 июля 2025, 18:11 |
112
0
Мбемо или Рэшфорд? Статистика нападающих в АПЛ с сезона 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine. Бриан Мбемо

Начиная с сезона 2023/24, камерунец Бриан Мбемо оформил в 2.5 раза большее количество результативных действий в АПЛ, чем англичанин Маркус Рэшфорд.

Совсем недавно «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нападающего Бриана Мбемо из «Брентфорда».

За последние два сезона в Премьер-лиге Мбемо в составе «Брентфорда» принял участие в 63 матчах, в которых отметился 45 результативными действиями (29 Г + 16 А).

За этот же период нападающий «красных дьяволов» Рэшфорд провел 58 поединков и оформил 20 очков по системе «гол + пас» (13 Г + 7 А).

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Бриан Мбемо Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед статистика Брентфорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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