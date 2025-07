Мбемо или Рэшфорд? Статистика нападающих в АПЛ с сезона 2023/24

Начиная с сезона 2023/24, камерунец Бриан Мбемо оформил в 2.5 раза большее количество результативных действий в АПЛ, чем англичанин Маркус Рэшфорд.

Совсем недавно «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нападающего Бриана Мбемо из «Брентфорда».

За последние два сезона в Премьер-лиге Мбемо в составе «Брентфорда» принял участие в 63 матчах, в которых отметился 45 результативными действиями (29 Г + 16 А).

За этот же период нападающий «красных дьяволов» Рэшфорд провел 58 поединков и оформил 20 очков по системе «гол + пас» (13 Г + 7 А).

Since the start of the 2023/24 season, Bryan Mbeumo has over double Marcus Rashford's goal involvements 👀⚽️🎁



Have Man Utd upgraded their options on the wing? 👹📈 pic.twitter.com/OtJDQWCemO