Мбемо или Рэшфорд? Статистика нападающих в АПЛ с сезона 2023/24
Новый нападающий «Ман Юнайтед» выглядит эффективнее своего предшественника
Начиная с сезона 2023/24, камерунец Бриан Мбемо оформил в 2.5 раза большее количество результативных действий в АПЛ, чем англичанин Маркус Рэшфорд.
Совсем недавно «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нападающего Бриана Мбемо из «Брентфорда».
За последние два сезона в Премьер-лиге Мбемо в составе «Брентфорда» принял участие в 63 матчах, в которых отметился 45 результативными действиями (29 Г + 16 А).
За этот же период нападающий «красных дьяволов» Рэшфорд провел 58 поединков и оформил 20 очков по системе «гол + пас» (13 Г + 7 А).
Since the start of the 2023/24 season, Bryan Mbeumo has over double Marcus Rashford's goal involvements 👀⚽️🎁— LiveScore (@livescore) July 22, 2025
Have Man Utd upgraded their options on the wing? 👹📈 pic.twitter.com/OtJDQWCemO
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