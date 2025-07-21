ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед купил нападающего за 75 миллионов евро

Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании камерунского нападающего лондонского «Брентфорда» Бриана Мбемо.

Отмечается, что 25-летний футболист подписал с «красными дьяволами» контракт, который будет действовать в течение 5 следующих сезонов.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 75 миллионов евро с учетом бонусов.

В прошлом сезоне Бриан Мбемо провел 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 20 забитыми голами и 9 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» отпустит нападающего Маркуса Решфорда в «Барселону».