ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед купил нападающего за 75 миллионов евро
Бриан Мбемо покинул «Брентфорд»
Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании камерунского нападающего лондонского «Брентфорда» Бриана Мбемо.
Отмечается, что 25-летний футболист подписал с «красными дьяволами» контракт, который будет действовать в течение 5 следующих сезонов.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 75 миллионов евро с учетом бонусов.
В прошлом сезоне Бриан Мбемо провел 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 20 забитыми голами и 9 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» отпустит нападающего Маркуса Решфорда в «Барселону».
Bienvenue, Bryan 🫡— Manchester United (@ManUtd) July 21, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жена Зинченко заявила, что впервые смотрела бой вживую
Украинец не ответил на лозунг: «Слава Украине»