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Англия
21 июля 2025, 22:17 |
2052
2

ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед купил нападающего за 75 миллионов евро

Бриан Мбемо покинул «Брентфорд»

21 июля 2025, 22:17 |
2052
2
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед купил нападающего за 75 миллионов евро
ФК Манчестер Юнайтед. Бриан Мбемо

Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании камерунского нападающего лондонского «Брентфорда» Бриана Мбемо.

Отмечается, что 25-летний футболист подписал с «красными дьяволами» контракт, который будет действовать в течение 5 следующих сезонов.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 75 миллионов евро с учетом бонусов.

В прошлом сезоне Бриан Мбемо провел 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 20 забитыми голами и 9 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» отпустит нападающего Маркуса Решфорда в «Барселону».

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Бриан Мбемо Манчестер Юнайтед трансферы Брентфорд трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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ALFred
Статистика вражає, як для футболіста з АПЛ. Непогано
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Mark4854590
Виявляється, що МЮ все ж може дозволити собі дорогі трансфери
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