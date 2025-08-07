Без победителя КЧМ. Объявлены претенденты на звание лучшего кипера года
France Football выбрал 10 номинантов на трофей Льва Яшина
Французский журнал France Football объявил десятку претендентов на приз Льва Яшина – награду лучшему вратарю 2025 года.
В список номинантов вошли:
- Алиссон Бекер (Ливерпуль, Бразилия)
- Яссин Буну (Аль-Хиляль, Марокко)
- Лукас Шевалье (Лилль, Франция)
- Тибо Куртуа (Реал Мадрид, Бельгия)
- Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Италия)
- Эмилиано Мартинес (Астон Вилла, Аргентина)
- Ян Облак (Атлетико Мадрид, Словения)
- Давид Райя (Арсенал, Испания)
- Матц Селс (Ноттингем Форест, Бельгия)
- Ян Зоммер (Интер Милан, Швейцария)
Интересно, что свою номинацию не получил вратарь Челси Роберт Санчес, который стал победителем и лучшим голкипером клубного чемпионата мира 2025.
Церемония вручения награды состоится в рамках торжественной церемонии вручения Золотого мяча, которая запланирована на 22 сентября 2025 года.
