Без победителя КЧМ. Объявлены претенденты на звание лучшего кипера года

Французский журнал France Football объявил десятку претендентов на приз Льва Яшина – награду лучшему вратарю 2025 года.

В список номинантов вошли:

Алиссон Бекер (Ливерпуль, Бразилия)

Яссин Буну (Аль-Хиляль, Марокко)

Лукас Шевалье (Лилль, Франция)

Тибо Куртуа (Реал Мадрид, Бельгия)

Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Италия)

Эмилиано Мартинес (Астон Вилла, Аргентина)

Ян Облак (Атлетико Мадрид, Словения)

Давид Райя (Арсенал, Испания)

Матц Селс (Ноттингем Форест, Бельгия)

Ян Зоммер (Интер Милан, Швейцария)

Интересно, что свою номинацию не получил вратарь Челси Роберт Санчес, который стал победителем и лучшим голкипером клубного чемпионата мира 2025.

Церемония вручения награды состоится в рамках торжественной церемонии вручения Золотого мяча, которая запланирована на 22 сентября 2025 года.