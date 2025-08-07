Безерра – яркий пример того, как неграндам УПЛ нужно работать на рынке

Во второй половине дня 6 августа неожиданно начали появляться сведения о том, что вот-вот «Александрия» закроет трансфер своего 22-летнего вингера и лидера команды образца минувшего сезона Хуана Альвины Безерры. В итоге уже в первые часы следующего дня украинский клуб вышел с официальным заявлением о том, что сделка окончательно оформлена, и что бразильский легионер отныне является полноправным футболистом египетского «Замалека», который весьма креативно представил своего новичка фанатам.

По официальным данным, за Безерру «Александрия» в итоге выторговала у африканцев 1,8 миллиона евро, а также может в будущем рассчитывать на бонусные выплаты, размер и условия которых не афишируются. Как бы там ни было, а продажа Хуана Альвины стала самым крупным исходящим трансфером в истории «Александрии» (совсем недолго во главе рейтинга пробыла сделка с переходом Александра Мартынюка в «Металлист 1925» за 1,5 миллиона евро), а еще она является ярким примером того, как клубам, которые не принадлежат к когорте грандов украинской Премьер-лиги, нужно работать на рынке.

Кто-то может цыкнуть – мол, о каком уровне и примере для других вы говорите, если лидер «Александрии» уехал в Африку… Это ведь не элитарный дивизион Англии, Испании, Италии, Германии или, на худой конец, Франции. И даже не Европа, а континент, который многие (оговоримся сразу, что абсолютно незаслуженно!) воспринимают как своего рода периферию.

На самом деле, думать в подобном ключе – большая ошибка. «Замалек» является одним из наиболее титулованных клубов Египта и всего африканского континента. По количеству чемпионских титулов на родине (14) «белые рыцари» уступают только тамошнему гегемону «Аль-Ахли» (45). Причем ровно такая же картина ранжирования наблюдается и на континентальном уровне, где больше побед в Лиге чемпионов АФК, чем у «Замалека» (5) имеет только все тот же «Аль-Ахли» (12).

Иными словами, «Александрии» удалось продать своего теперь уже экс-лидера в один из самых топовых, если не флагманских, клубов африканского континента. Если проводить аналогию с европейским континентом, то «Замалек» по уровню достижений это такой себе африканский «Милан» или «Бавария».

Теперь давайте вспомним начало сентября 2023 года, когда Хуан Альвина Безерра только-только появился в Украине. Официальное коммюнике от «Александрии» о подписании бразильского легионера датировано 12.09.2023, а впервые о факте перехода Безерры в стан «желто-черных» стало известно 2 сентября, причем не от клуба, а из базы данных УПЛ, содержащей фамилии всех заявленных на сезон игроков по каждой команде.

Иными словами, сперва «Александрия» закрыла все юридические детали, зарегистрировав Безерру для участия в чемпионате, а лишь затем, да и то по прошествии более чем недели, официально объявила болельщикам и всей футбольной общественности о своем новобранце. Согласитесь, со знаковыми или хотя бы просто крупными трансферами так не поступают. А потому на лицо был типичный рядовой переход игрока, которого можно было смело назвать ноунеймом.

На самом деле, ноунеймом Безерра был исключительно для украинских экспертов и болельщиков. В Бразилии, где Хуан Альвина закончил академию «Васко да Гама», ему не посчастливилось преуспеть на взрослом уровне, где он сыграл только два матча за свой родной клуб, зато вот по юношам вингер «зажигал» весьма и весьма знатно.

Стоит отмечать, что вряд ли заслуга в первичном скаутинге Безерры на украинском рынке принадлежит специалистам из «Александрии». Известно, что первоначально этого вингера в нашу страну звал к себе «Днепр-1». Более того, Хуан Альвина даже имел на руках авиабилеты на 24 февраля 2022 года, чтобы прибыть в расположение днепровского клуба для оформления сотрудничества, но… Сами понимаете, что начало полномасштабной фазы российско-украинской войны сделало переезд Безерры в Украину невозможным.

Однако со временем «Александрии», за что руководство этого клуба заслуживает исключительной похвалы, все-таки удалось убедить Безерру не идти на пролонгацию контракта с «Васко да Гама» и не рассматривать иные варианты, а присоединиться к «желто-черным». И не просто присоединиться, а сделать это на правах свободного агента. Поэтому нынешние 1,8 миллиона евро, которые «Александрия» выручила от продажи бразильца, говоря категориями норм PSR, существующих в английской Премьер-лиге, являются для «желто-черных» чистой прибылью.

В «Александрии» стать ключевой фигурой первой команды у Безерры вышло отнюдь не сразу. В премьерном сезоне бразилец провел на поле только 415 минут в рамках 13 матчей, хотя и продемонстрировал задатки отличной результативности – 3 забитых мяча и 4 результативные передачи. Тогда в СМИ заговорили, что у «Александрии» появился свой техничный фланговый «бегунок», который может стать важной частью большого командного пазла, активно собираемого тренерским штабом Руслана Ротаня. Однако для чего-то большего Безерре не хватало тактических знаний.

Практически все недостающее пришло к Хуану Альвине уже в сезоне-2024/25. 11 результативных действий (6 голов, 5 ассистов) в 24 поединках УПЛ (2003 минуты на поле) сделали из Безерры игрока, интерес к которому начали традиционно приписывать не только «Динамо» или «Шахтеру», но и клубам из-за рубежа. Причем весьма состоятельным в плане платежеспособности. Поговаривали о вариантах в Саудовской Аравии, в США, затем какое-то время в прессе циркулировали сплетни о торгах по Безерре, которые с боссами «Александрии» вроде как вели болгарский «Лудогорец», венгерский «Ференцварош» и греческий «Арис».

По неофициальной информации, в «Александрии» надеялись выручить от продажи Безерры от 3 до 4 миллионов евро, хотя в целом осознавали, что сумма сделки может быть и меньшей, но уж очень хотели, чтобы она минимум была равна 2 миллионам. Главное, что руководство «желто-черных» поняло и с чем, к счастью, смирилось – футболиста нужно стремиться продавать на пике. Способствовал «просветлению» и фактор истекающего летом следующего года контракта, вследствие чего уже в январе Безерра мог бы подписать преконтракт с любым заинтересованным в его услугах клубом и в середине 2026-го покинуть «Александрию» абсолютно бесплатно, как уже случилось совсем недавно с Иваном Калюжным…

Да, идея «Александрии», видимо, заключалась в том, чтобы Безерра напоследок помог «желто-черным» пошуметь в квалификации Лиги конференций, благодаря чему в теории за него можно было бы выручить больше денег, но с новым тренерским штабом и значительно видоизмененной командой сенсационному серебряному призеру УПЛ-2024/25 сделать этого так и не удалось. После вылета от сербского «Партизана» (0:2, 0:4) в аспекте перспектив Безерры в Украине все стало предельно ясно – трансфер назревал…

Очевидно, что в современной истории УПЛ можно отыскать не так уж и много случаев, когда нашим клубам удавалось на правах свободного агента оформить подписание какого-то неизвестного или малоизвестного в наших широтах игрока, чтобы спустя сезон-два продать того за реальные деньги. В голове так сразу возникают разве что кейсы Карлоса де Пены, Шахаба Захеди, Густаво Бланко Лещука, однако никого из них их клубам так и не удалось продать с максимальной выгодой на пике…

Увы, но у нас, даже если какому-то клубу и удается откопать «бриллиант» в огромном объеме «пустой породы», почему-то принято цепляться за этого игрока всеми силами, накручивая сумму на трансферном рынке до едва ли не астрономической, чтобы потом потерять этого же игрока бесплатно, или же отпустить его за незначительные деньги. Хороший и свежий пример последнего тезиса – левый фулбек «Кривбасса» Иван Дибанго, за которого, по слухам, летом минувшего года давали около 3 миллионов евро, но тогда криворожане не захотели вести адекватные торги, и теперь рискуют не выручить от ухода африканца ни копеечки, так как контракт того истекает летом 2026-го, да и травмы в последнее время буквально замучили Ивана, поставив под сомнение его дальнейший карьерный успех…

Как видим, отыскать бесплатного качественного игрока для клуба УПЛ – это еще лишь половина дела. Итоговый успех, о котором будут помнить и говорить еще какое-то время, все равно зависит от того, насколько вовремя и экономически грамотно был продан этот исполнитель. С Безеррой у «Александрии» все сложилось практически идеально. Да, были расклады, при которых можно было выручить еще больше денег, но… 1,8 миллиона евро плюс бонусы – это гораздо лучше, чем немотивированный легионер, уходящий в конце сезона бесплатно, согласитесь. Другой вопрос: сумеют ли теперь в «Александрии» найти «нового Безерру», поставив этот процесс на конвейер, как с форвардами в «Айнтрахте»?..