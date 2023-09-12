ОФИЦИАЛЬНО. Александрия усилилась бразильским легионером

Футбольный клуб «Александрия» достиг соглашения с футбольным клубом «Васко да Гама» по поводу полноценного трансфера полузащитника Хуана Альвина Безерра. Контракт игрока с «Александрией» рассчитан на три года – до 31 мая 2026 года.

Безерра родился 16 февраля 2003 года в Рио-де-Жанейро. Футболист является воспитанником «Васко да Гама». Представлял клуб в командах U-17 и U-20. Всего отыграл 31 матч, отличившись 8 забитыми голами. Игрок выступает на позиции правого вингера, но при необходимости может сыграть и слева.