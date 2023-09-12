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Украина. Премьер лига
12 сентября 2023, 14:52 |
376
1

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия усилилась бразильским легионером

Хуан Альвина Безерра – игрок ФК «Александрия»

12 сентября 2023, 14:52 |
376
1
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия усилилась бразильским легионером
ФК Александрия. Хуан Альвин Безерра

Футбольный клуб «Александрия» достиг соглашения с футбольным клубом «Васко да Гама» по поводу полноценного трансфера полузащитника Хуана Альвина Безерра. Контракт игрока с «Александрией» рассчитан на три года – до 31 мая 2026 года.

Безерра родился 16 февраля 2003 года в Рио-де-Жанейро. Футболист является воспитанником «Васко да Гама». Представлял клуб в командах U-17 и U-20. Всего отыграл 31 матч, отличившись 8 забитыми голами. Игрок выступает на позиции правого вингера, но при необходимости может сыграть и слева.

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Александрия Васко да Гама трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу
Источник ФК Александрия
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Alexander Киев
Суркісята знову будуть скулити що " війна в країні, ніхто їхати сюди не хоче! " ?
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